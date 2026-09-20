Panik im Klettersteig: Zwei Männer müssen mit Hubschrauber gerettet werden

Mitten in der Drachenwand ging für zwei Kletterer plötzlich nichts mehr: Die Männer bekamen Panik und konnten die Tour nicht mehr fortsetzen. Andere Kletterer eilten ihnen zu Hilfe, ein Polizeihubschrauber anrücken.

Eigentlich wollten zwei Männer aus Wien am Samstag die Drachenwand in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck bezwingen. Doch mehrere Stunden nach dem Einstieg nahm die Tour eine unerwartete Wendung. Die beiden 35 und 42 Jahre alten Männer waren gegen 11 Uhr in den Klettersteig gestartet. Fast vier Stunden später erreichten sie den Sektor 11, die sogenannte „Graue Platte“. Dort war plötzlich Schluss.

Mitten in der Wand ging nichts mehr

Gegen 15.30 Uhr bekamen die beiden Kletterer Panikattacken. Sie waren nicht mehr in der Lage, selbstständig weiterzuklettern oder umzukehren. Andere Kletterer, die unmittelbar hinter den Männern unterwegs waren, bemerkten die Situation. Sie kümmerten sich um die beiden, versuchten sie zu beruhigen und verständigten die Einsatzkräfte.

Bergretter steigen zu Männern auf

Der Bergrettungsdienst Mondseeland machte sich daraufhin mit einem Trupp auf den Weg zu den beiden Männern. Aufgrund ihrer Lage wurde zusätzlich der Polizeihubschrauber aus Hörsching angefordert. Nachdem die Kletterer gesichert worden waren, übernahm schließlich die Hubschraubercrew die Rettung. Beide Männer wurden aus dem Klettersteig geborgen und sicher ins Tal gebracht.