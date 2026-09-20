Er kämpfte gegen das Vergessen: Mauthausen-Wegbegleiter mit 67 Jahren verstorben

Der Vizepräsident des Internationalen Mauthausen Komitees Jean-Louis Roussel ist im Alter von 67 Jahren unerwartet verstorben. Er setzte sich jahrelang dafür ein, die Erinnerung an die NS-Opfer an junge Menschen weiterzugeben.

Große Trauer in der internationalen Mauthausen-Gedenkgemeinschaft: Jean-Louis Roussel ist am 17. September unerwartet im Alter von 67 Jahren verstorben. Der Franzose war Vizepräsident des Internationalen Mauthausen Komitees (CIM) und der französischen Amicale de Mauthausen. Das Internationale Mauthausen Komitee, das Mauthausen Komitee Österreich und die KZ-Gedenkstätte Mauthausen verabschieden sich von einem langjährigen Wegbegleiter. Erst im Mai 2025 hatte Roussel an der Gedenkfeier in Gusen teilgenommen.

Erinnerung an NS-Opfer war ihm ein besonderes Anliegen

Roussel widmete einen wesentlichen Teil seines Engagements der Erinnerungskultur. Ein Schwerpunkt lag dabei auf jungen Menschen. Das Wissen über die Opfer der NS-Diktatur sollte nicht verloren gehen, sondern an kommende Generationen weitergegeben werden. CIM-Präsident Guy Dockendorf bezeichnet ihn als einen der „wesentlichen Proponenten der internationalen Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur“. Besonders die Weitergabe des Opfergedenkens an die Jugend sowie die damit verbundenen gesellschaftlichen Aufgaben seien Roussel stets ein großes Anliegen gewesen. Gleichzeitig erinnert Dockendorf an seinen Optimismus und sein freundliches Wesen: „Er hinterlässt eine große Lücke.“

Professor und ehemaliger Bürgermeister

Roussels Engagement ging weit über die Arbeit in den Mauthausen-Komitees hinaus. Seit 2005 war er Professor für Geschichte an der Universität Rouen-Normandie. Auch politisch engagierte er sich in seiner Heimat: Von 2020 bis 2024 war er Bürgermeister von Hautot-sur-Seine im französischen Département Seine-Maritime. Regelmäßig führte ihn seine Erinnerungsarbeit nach Österreich. Er nahm an Befreiungsfeiern teil und besuchte unter anderem Mauthausen, Gusen, Melk und Wien.

„Wir verlieren einen großartigen Menschen“

Auch Willi Mernyi, Vorsitzender des Mauthausen Komitee Österreich, würdigt Roussels langjährigen Einsatz. Internationale Solidarität und die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg seien für ihn nicht nur Worte gewesen. „Wir verlieren in ihm einen großartigen Menschen und verlässlichen Freund“, so Mernyi. Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, erinnert besonders an Roussels Arbeit mit jungen Menschen. Mit seinem „unendlichen Elan und Tatendrang“ sei es ihm gelungen, Jugendliche für die Gedenkarbeit zu gewinnen und sie an die Orte des ehemaligen KZ-Systems Mauthausen zu bringen.