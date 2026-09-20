Essen im Geschäft: HOFER stellt klar, was erlaubt ist

Nachdem in einer Klagenfurter HOFER-Filiale Produkte ohne zu bezahlen verspeist wurden, hat sich der Diskonter mit einem Schild an die Kunden gewandt. Wir haben nun genauer nachgefragt. Der Diskonter erklärt, was erlaubt ist.

HOFER erklärt gegenüber 5 Minuten, was geschieht, wenn in einem Geschäft Produkte verspeist werden, ohne dafür zu zahlen.

HOFER erklärt gegenüber 5 Minuten, was geschieht, wenn in einem Geschäft Produkte verspeist werden, ohne dafür zu zahlen.

Erst kürzlich haben wir über eine HOFER-Filiale in Klagenfurt berichtet, bei der scheinbar jemand mehrere Lebensmittel noch im Geschäft verzehrt hat, ohne dafür zu bezahlen. Daraufhin haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, ein Schild aufzustellen. Alles dazu auch hier: HOFER-„Kunde“ verputzt Produkte noch im Geschäft: Diskonter wendet sich an ihn. Wir haben nun beim Diskonter angefragt und wollten genauer wissen, was nun eigentlich erlaubt ist und was geschieht, wenn es passiert.

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HOFER: Verzehr in Filiale nur erlaubt, wenn Artikel auch bezahlt wird

Bei HOFER erklärt man gegenüber 5 Minuten, dass der Verzehr von Lebensmitteln in einer Filiale nur dann erlaubt sei, „wenn Kund:innen den Artikel an der Kassa auch bezahlen“. Ansonsten handle es sich um ein strafrechtliches Delikt. „Des Weiteren dürfen Lebensmittel in den HOFER-Filialen angegriffen werden, um beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum zu überprüfen, vorausgesetzt die Ware wird nicht beschädigt“, so die HOFER-Pressestelle. Und sollte in bestimmten Regionen bzw. einzelnen Filialen ein auffälliger Schwund an Artikeln stattfinden, „so wird in den Filialen auf individuelle Maßnahmen wie beispielsweise eine zusätzliche Diebstahlsicherung an einzelnen Artikeln zurückgegriffen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 12:35 Uhr aktualisiert