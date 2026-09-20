Bis 1.500 Meter: Wo Schnee in Österreich jetzt zum Thema werden könnte

Nach einem extrem heißen Sommer kann man es sich fast nicht vorstellen, aber in der kommenden Woche wird tatsächlich auch Schnee in höheren Lagen wieder zum Thema. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf bis zu 1.500 Meter ab.

Durchaus möglich, dass es in hohen Lagen in Österreich in den kommenden Tagen etwas anzuckert.

Durchaus möglich, dass es in hohen Lagen in Österreich in den kommenden Tagen etwas anzuckert.

Es hat jetzt doch einige Kaltfronten gebraucht, damit die Temperaturen in Österreich auf ein Niveau kommen, das einerseits der Jahreszeit entsprechend ist und andererseits in der kommenden Woche sogar für etwas Schneefall in mittelhohen Lagen ab 1.500 Metern sorgen kann. Das jedenfalls zeigt ein Blick in die Vorhersage der GeoSphere Austria für die nächsten Tage.

Montag bringt zeitweise Regenschauer

In der Nacht auf Montag, 21. September, werden sich dabei bereits einige Wolkenfelder von Nordwesten her ausbreiten und etwa vom Tiroler Unterland bis ins Mittelburgenland zeitweise Regenschauer bringen. Am Montag selbst halten sich diese an der Alpennordseite bis zum Vormittag, am Nachmittag bilden sich dann im Nordosten und Osten wieder Quellwolken, die stellenweise vor allem im Nordosten Regenschauer bringen können. Bei Minimaltemperaturen von sieben Grad und Maximaltemperaturen von 24 Grad ist von Schnee noch keine Rede.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Schneefallgrenze sinkt am Dienstag deutlich ab

In der Nacht auf Dienstag, 22. September, kühlt es dann aber laut der GeoSphere Austria richtig runter. Die Frühtemperaturen liegen in Österreich dann bei zwei bis zwölf Grad. Während im Westen und Süden mit trockenem Wetter und viel Sonnenschein zu rechnen ist, wechseln sich im übrigen Österreich Wolken und sonnige Phasen rasch ab. „Dazu ist mit einigen Regenschauern zu rechnen, vor allem entlang der Alpennordseite vom Salzkammergut ostwärts sowie generell im Osten“, so die Meteorologen. Und: „Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.500 und 1.800 Metern Seehöhe.“

Kleinräumiges Tief: Am Donnerstag auch Gewitter möglich

Der Mittwoch verläuft laut der Experten dann zunehmend ruhig, die Temperaturen bleiben aber frisch. Mancherorts ist bei Frühtemperaturen von null bis zehn elf Grad auch Morgenfrost möglich. Ähnlich sieht es bei den Temperaturen auch am Donnerstag aus, ein kleinräumiges Tief bringt aber zunehmend dichte Wolken sowie Regenschauer. Der Schwerpunkt wird dabei im Bergland liegen. Und: „Auch Gewitter sind möglich“, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Schneefallgrenze könnte am Freitag noch einmal zum Thema werden

Am Freitag sinkt laut aktueller Prognose dann die Schneefallgrenze noch einmal ein wenig herunter. Am Vormittag ziehen bei Temperaturen von drei bis elf Grad noch einige Wolkenfelder und im Bergland in den Staulagen auch Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt dann bei um die 1.900 Metern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.09.2026 um 16:22 Uhr aktualisiert