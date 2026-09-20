Pension vor 60: Hunderte Österreicher gehen abschlagsfrei in den Ruhestand

Wir haben im August über einen Maschinenbediener aus Liezen berichtet, dem nach einem negativen Bescheid dann doch noch Sonderruhegeld und die Pension mit 57 zugesprochen wurde. Wie das geht, erfahrt ihr hier jetzt bei uns.

In den letzten Monaten war eher die Rede davon, das Pensionsalter anzuheben. Da scheint es für manche wohl fast unglaublich, dass es eine Möglichkeit gibt, abschlagsfrei sogar schon vor dem 60. Geburtstag in Pension gehen zu können – und zwar mit Nachtschwerarbeit. Ein Steirer hat mit Hilfe der Arbeiterkammer diese Möglichkeit auf das so genannte „Sonderruhegeld“ genutzt: Mit 57 Jahren in Pension: Arbeiter erhält 14.000 Euro. Wir haben nun bei der PVA nachgefragt, wie viele Menschen in Österreich diese Möglichkeit nutzen und was es dafür braucht.

Was ist Sonderruhegeld? Sonderruhegeld bekommen jene Menschen, die über Jahre hinweg Nachtschwerarbeit leisten und zumindest 57 (Männer) bzw. 52 (Frauen) Jahre alt sind. Zudem müssen noch weitere Voraussetzungen gegeben sein, mehr dazu weiter unten im Artikel. Die Höhe des Sonderruhegeldes liegt gleichauf mit der Höhe der Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension, die zum Stichtag bestanden hätte – und das abschlagsfrei.

Über 2.000 Sonderruhegeld-Bezieher in Österreich

Tatsächlich betrifft dieses Thema mehrere hundert Menschen jedes Jahr, die theoretisch mit 57 Jahren (bzw. 52 Jahren bei Frauen) in Pension gehen könnten. Eine Statistik der PVA, die der Redaktion vorliegt, zeigt, dass zwischen Jänner und August 2026 etwa 438 Anträge gestellt wurden. Davon wurden immerhin 420 auch zuerkannt. Der Vergleich mit den gesamten Vorjahren zeigt, dass dieses Jahr wohl noch zumindest 200 Zuerkennungen „warten“, hat es doch in den letzten drei Jahren nie weniger als 656 Zuerkennungen auf Sonderruhegeld gegeben. Allgemein beziehen aktuell deutlich über 2.000 Menschen eine solche Auszahlung. Dabei sind überwiegend Männer betroffen. Stand Dezember 2025 haben 2.245 Männer und 26 Frauen das Sonderruhegeld bezogen. In der folgenden Tabelle seht ihr auch, wie alt die Bezieher sind und wie viele in welcher Altersstufe das Geld beziehen.

Alter männlich weiblich Gesamt 52 6 53 1 54 3 55 3 56 1 57 480 5 58 590 3 59 635 4 60 139 61 106 62 105 63 94 64 89 65 7 7 Gesamt 2.245 26 2.271

Bist du schon in Pension? Nein, ich stehe erst am Anfang meiner Karriereleiter. Nein, ein paar Jährchen habe ich noch vor mir. Ich bin in den nächsten Monaten pensionsberechtigt. Seit kurzem. Schon lange! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Wie alt man sein muss und wie viele Beitragsmonate man braucht

Was aber genau braucht es jetzt, um mit 57 Jahren bereits in Pension gehen zu dürfen? Dazu heißt es seitens der PVA gegenüber 5 Minuten: „Wie für jede Pensionsart gibt es auch für den Anspruch auf Sonderruhegeld bestimmte Voraussetzungen, die die*der Versicherte beachten bzw. erfüllen muss.“ Dazu zählen etwa das Anfallsalter von 57 Jahren für Männer und 52 Jahren für Frauen. Zudem braucht es eine Halbdeckung. Das bedeutet, dass der Zeitraum von 360 Kalendermonaten (30 Jahre) vor dem Stichtag mindestens zur Hälfte mit Beitragsmonaten der Pflichtversicherung nach dem ASVG gedeckt sein muss. In diesen 15 Jahren müssen Nachtschwerarbeitsbeiträge entrichtet worden sein – entweder pflichtmäßig oder freiwillig, sofern die ausgeübte Tätigkeit aufgrund eines Kollektivvertrags der Nachtschwerarbeit gleichgestellt ist.

Was ist Nachtschwerarbeit? wenn man in der Nacht (zwischen 22 und 6 Uhr) mindestens sechs Stunden arbeitet

wenn man in dieser Zeit Schwerarebit leistet Ein Nachtschwerarbeitsmonat liegt übrigens dann vor, wenn innerhalb eines Kalendermonats an mindestens sechs Arbeitstagen Nachtschwerarbeit geleistet wird. Erbringt ein Dienstnehmer in einem Kalendermonat weniger als sechs Arbeitstage Nachtschwerarbeit, gibt es zusätzliche Berechnungsmethoden, die helfen, dass ein solcher Monat dennoch angenommen werden kann. Beiträge für Nachtschwerarbeit werden dabei vom Dienstgeber monatlich geleistet. Diese sind auch von den Sonderzahlungen zu entrichten.

Kein Verdienst über der Geringfügigkeitsgrenze

Außerdem darf am Stichtag keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, die eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung begründet. Auch eine sonstige selbst- oder unselbstständige Erwerbstätigkeit mit einem monatlichen Brutto-Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze (551,10 Euro im Jahr 2026) darf nicht vorliegen. Einen Antrag auf Sonderruhegeld muss man übrigens selbst stellen. Das geht bei der PVA entweder per pdf hier oder online hier.