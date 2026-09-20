Radfahrer (75) erlitt Kopfverletzungen nach Kollision mit Pkw

Schwerer Zusammenstoß im Gemeindegebiet von Abfaltersbach: Ein E-Bike und ein Pkw kollidierten auf der Drautalbrücke.

In Abfaltersbach (Osttirol) kam es am Sonntag gegen 13:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Österreicher war auf seinem E-Bike entlang des Drauradwegs in Fahrtrichtung Lienz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 55-jähriger Österreicher mit einem Auto die Drautalbrücke. „Beim anschließenden Überqueren des Radwegs in nördliche Richtung kollidierte der Pkw mit dem Radfahrer“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Kopfverletzungen

Durch den anschließenden Sturz und den Aufprall auf dem Asphalt erlitt der 75-jährige Radfahrer Kopfverletzungen und Abschürfungen unbestimmten Grades. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Sillian befanden sich ein First Responder, die Rettung Sillian sowie ein Notarzt vor Ort im Einsatz.