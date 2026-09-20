Große Trauer: Lignanos Feuerwerk-Legende mit 85 verstorben

Lignano trauert um Ciro Manfredonia, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Der gebürtige Neapolitaner kam in den 1960er-Jahren nach einer Zeit auf See an die friulische Küste. Über dreißig Jahre lang war er das Herz der Pagoda di Pineta, wo er die Menschen mit seinem bekannten Hut, seiner Freundlichkeit und seinem Humor begrüßte.

Bekanntes Gesicht

Sein Weg führte ihn vom Verkauf von Kokosnüssen am Strand bis hin zum beliebten „Eismagier“ in der Bar La Pagoda. Dort zog er auch seinen Neffen Ciro Alessandro auf, der heute die Arbeit am Tresen weiterführt. Ciro Manfredonia galt bei Touristen wie Einheimischen als ehrlicher und großzügiger Mensch.

L’Incendio del Mare

Sein größtes Vermächtnis schuf er 1995 zusammen mit seinem Freund Renzo Ardito: die große Feuerwerksshow „L’Incendio del Mare“. Das Spektakel am 16. August ist bis heute die am meisten erwartete Sommertradition des Ortes.