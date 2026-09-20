SPAR warnt „Einzelfälle“: „Ware gehört uns, bis sie bezahlt ist“

Bei HOFER war es in Klagenfurt etwa kürzlich Thema, bei SPAR spricht man von "Einzelfällen": Personen, die Ware bereits im Geschäft konsumieren, ohne sie zu bezahlen. Wir haben beim Supermarkt-Riesen nachgefragt.

Auch bei SPAR gibt es "Einzelfälle", in denen Produkte konsumiert werden, die an der Kassa dann nicht bezahlt werden.

Auch bei SPAR gibt es "Einzelfälle", in denen Produkte konsumiert werden, die an der Kassa dann nicht bezahlt werden.

Erst kürzlich hatte ein HOFER in Klagenfurt ein Schild aufgestellt, nachdem dort mehrere Produkte noch im Geschäft verspeist, dort entsorgt und nicht bezahlt wurden. Alles dazu hier: HOFER-„Kunde“ verputzt Produkte noch im Geschäft: Diskonter wendet sich an ihn. In Social-Media-Kommentaren war daraufhin die Rede, dass das auch bei anderen Geschäften der Fall sein würde. Wir haben nun bei SPAR angefragt, ob das auch dort Thema ist und was man solchen „Feinschmeckern“, wie sie auf dem HOFER-Schild genannt wurden, ausrichtet.

SPAR spricht von „Einzelfällen“ und „Konsequenzen“

Die SPAR-Pressestelle erklärt gegenüber 5 Minuten, dass es natürlich auch bei ihnen in den Filialen vorkomme, „dass Produkte verwendet oder gegessen werden und nicht bezahlt werden“. Man weiß jedoch auch: „Das sind aber Einzelfälle.“ Klassischerweise würden dann in den Regalen etwa leere Wurstsemmel-Papiere oder ähnliches liegen. Auf die Frage, was passiert, wenn das jemand macht, meint man seitens SPAR: „Es sollte jedem bewusst sein, dass das Diebstahl ist. Rein rechtlich gehört die Ware nämlich uns, bis sie bezahlt ist. Wenn man erwischt wird, hat das Konsequenzen.“