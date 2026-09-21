Wolken, Schauer und Sonne: So startet Österreich in die Woche

Die neue Woche startet in Österreich wechselhaft. „An der Alpennordseite halten sich bis zum Vormittag viele Wolken, die ein paar Regenschauer bringen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Auch in den übrigen Landesteilen ziehen einige hohe Wolken durch, zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Am Nachmittag bilden sich im Nordosten und Osten zusätzlich Quellwolken. Vor allem im Nordosten können daraus am Nachmittag und Abend stellenweise Regenschauer entstehen. Begleitet wird das wechselhafte Wetter von teils lebhaftem Wind. Im Westen weht er schwach bis mäßig, in den übrigen Regionen mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Im Osten kann der Wind zeitweise auch kräftig ausfallen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 7 und 16 Grad. Am Nachmittag werden von Nord nach Süd 14 bis 24 Grad erreicht.