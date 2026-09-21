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Foto auf 5min.at zeigt Linz.
Wolken, einzelne Regenschauer und sonnige Phasen prägen am Montag das Wetter in Österreich.
Österreich
21/09/2026
Prognose

Wolken, Schauer und Sonne: So startet Österreich in die Woche

Der Montag bringt Österreich einen Mix aus Wolken, Regenschauern und sonnigen Phasen. Dazu wird es regional windig, die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Die neue Woche startet in Österreich wechselhaft. „An der Alpennordseite halten sich bis zum Vormittag viele Wolken, die ein paar Regenschauer bringen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Auch in den übrigen Landesteilen ziehen einige hohe Wolken durch, zwischendurch zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Am Nachmittag bilden sich im Nordosten und Osten zusätzlich Quellwolken. Vor allem im Nordosten können daraus am Nachmittag und Abend stellenweise Regenschauer entstehen. Begleitet wird das wechselhafte Wetter von teils lebhaftem Wind. Im Westen weht er schwach bis mäßig, in den übrigen Regionen mäßig bis lebhaft aus West bis Nord. Im Osten kann der Wind zeitweise auch kräftig ausfallen. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 7 und 16 Grad. Am Nachmittag werden von Nord nach Süd 14 bis 24 Grad erreicht.

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