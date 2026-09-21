„Verletzungen am ganzen Körper“: Landwirt wird von mehreren Hunden attackiert

Ein 54-jähriger Landwirt wurde am Sonntagnachmittag in Hochfilzen (Bezirk Kitzbühel) in Tirol von drei Hunden angegriffen. Der Mann erlitt mehrere Bissverletzungen und musste ins Krankenhaus.

Der Österreicher wollte gegen 16.15 Uhr eine Wasserleitung kontrollieren, die zu seiner angrenzenden Wiese führt. Dafür betrat er das landwirtschaftliche Anwesen seiner 50-jährigen deutschen Nachbarin. Beim Betreten des Stalls, der direkt an das Wohngebäude angeschlossen ist, kam es schließlich zur Attacke. In dem Stall hielten sich drei Hunde der Nachbarin frei laufend auf. Die Tiere griffen den 54-Jährigen an.

Mehrere Bissverletzungen

„Der Mann erlitt durch mehrere Bisse Verletzungen am ganzen Körper“, berichtet die Polizei. Er wurde zur medizinischen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Nach bisherigen Informationen hätte der Mann die Besitzerin vor dem Betreten des Anwesens kontaktieren sollen. Eine entsprechende Vereinbarung soll bestanden haben. Dies dürfte der 54-Jährige jedoch verabsäumt haben. Im Zusammenhang mit dem Vorfall folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein.