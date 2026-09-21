Kind krank? Diese Symptome sollten Eltern ernst nehmen

Husten, Schnupfen, Fieber oder Ausschlag sind bei Kindern keine Seltenheit. Doch manche Symptome sollten Eltern besonders aufmerksam machen. Eine Kinderärztin erklärt, worauf es ankommt.

Gerade im Kindergarten- und Schulalter gehören Infekte für viele Kinder zum Alltag. Häufig verlaufen Erkrankungen unkompliziert und können zu Hause auskuriert werden. Entscheidend ist dabei laut Kinderärztin Dr. Gabriele Berger weniger ein einzelnes Symptom als der Allgemeinzustand des Kindes. „Nicht jede Erkrankung lässt sich verhindern, viele Infektionskrankheiten können wir aber sehr wohl vermeiden“, erklärt Berger. Impfungen seien dabei ein wichtiger Baustein. Gleichzeitig sollten Eltern typische Krankheitszeichen kennen und wissen, wann medizinische Hilfe notwendig ist.

Husten und Schnupfen sind meist kein Grund zur Sorge

Husten ist zunächst eine natürliche Schutzreaktion des Körpers. Er hilft dabei, Schleim und Sekret aus den Atemwegen zu entfernen. Bei Erkältungen kann der Husten deshalb auch noch einige Zeit bestehen bleiben, nachdem der eigentliche Infekt bereits abgeklungen ist. Die meisten Atemwegsinfekte werden durch Viren ausgelöst. Antibiotika helfen in diesen Fällen nicht. Bei leichten Beschwerden können ausreichend Flüssigkeit, Ruhe und eine freie Nase unterstützen. Kindern ab einem Jahr kann zudem etwas Honig dabei helfen, den Hustenreiz zu lindern. Anders sieht es aus, wenn der Husten anhält oder stärker wird. Auch Husten in Verbindung mit Fieber oder mögliche Anzeichen von Atemnot, etwa eine schnelle oder angestrengte Atmung, Kurzatmigkeit, pfeifende Atemgeräusche oder Hauteinziehungen, sollten ärztlich abgeklärt werden.

Ausschlag kann viele Ursachen haben

Rote Flecken, Pünktchen, Bläschen oder juckende Haut können bei Kindern unterschiedliche Ursachen haben. Neben Infektionen kommen beispielsweise auch Allergien oder Hautreizungen infrage. Allein anhand des Hautbildes lässt sich die Ursache für Eltern deshalb oft nicht sicher feststellen. Besonders aufmerksam sollten Eltern werden, wenn der Ausschlag rasch zunimmt oder gemeinsam mit einem schlechten Allgemeinzustand auftritt. Auch Atemprobleme oder Schwellungen sind Warnzeichen, bei denen rasch medizinischer Rat eingeholt werden sollte. Hilfreich kann es sein, den Ausschlag zu fotografieren. Verändert sich das Hautbild im Laufe der Erkrankung, können die Bilder auch bei der ärztlichen Beurteilung helfen.

Impfungen schützen vor schweren Infektionen

Einige typische Kinderkrankheiten gehen ebenfalls mit Hautveränderungen einher. Dazu zählen etwa Masern, Röteln oder Windpocken. Je nach Erkrankung können zusätzlich Fieber, Husten, Halsschmerzen oder starke Abgeschlagenheit auftreten. Während manche Infektionen unkompliziert verlaufen, können andere schwere Komplikationen verursachen. Gegen zahlreiche Infektionskrankheiten gibt es Impfungen. Im Rahmen des kostenlosen Kinderimpfprogramms werden unter anderem Impfungen gegen Pneumokokken, Masern, Mumps, Röteln, bestimmte Meningokokken, HPV und Influenza angeboten.

Diese Symptome sollten Eltern ernst nehmen

Bei leichten Beschwerden können Eltern ihr Kind in vielen Fällen zu Hause betreuen. Ruhe, ausreichend Flüssigkeit und Zuwendung sind dabei wichtige Grundlagen. Gleichzeitig sollten Eltern den Allgemeinzustand beobachten.

Eine ärztliche Abklärung ist insbesondere wichtig, wenn: sich der Allgemeinzustand deutlich verschlechtert oder das Kind schwer krank wirkt,

starke Schmerzen auftreten,

ein Säugling ungewöhnlich schrill oder anhaltend schreit und sich nicht beruhigen lässt,

Husten mit Fieber oder einem schlechten Allgemeinzustand einhergeht,

hohes oder länger anhaltendes Fieber besteht, etwa länger als drei Tage,

das Kind einen Fieberkrampf hat,

ein Hautausschlag gemeinsam mit Fieber oder einem schlechten Allgemeinzustand auftritt.

Bei Atemnot, starken Beschwerden oder anderen akuten medizinischen Notfällen sollte sofort gehandelt werden. Bei Unsicherheit können sich Eltern in Österreich an die Gesundheitsberatung 1450 wenden. In einem medizinischen Notfall gilt 144.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 08:33 Uhr aktualisiert