Bis zu 350 Millionen Euro: AK warnt vor höheren Netzkosten für Haushalte

Müssen Stromkunden bald für Großspeicher draufzahlen? Die Arbeiterkammer (AK) schlägt Alarm: Geplante Rabatte bei den Netzentgelten für Stromspeicher könnten Haushalte mit bis zu 350 Millionen Euro im Jahr belasten.

Vor der anstehenden Entscheidung über die Reform der Stromnetzentgelte richtet die Arbeiterkammer (AK) einen Appell an die Politik. Im Fokus steht die Sorge vor weitreichenden Entgeltbefreiungen für Betreiber von Stromspeichern. Zwar seien Speicher ein essenzieller Baustein der Energiewende, deren Sonderregeln dürften jedoch keinesfalls auf dem Rücken der Konsumenten ausgetragen werden. Weil die Netzentgelte in Summe stets die Gesamtkosten der Netzbetreiber decken müssen, bedeutet jeder Rabatt für Großspeicher automatisch höhere Rechnungen für alle übrigen Netzkunden, heißt es in einer aktuellen Aussendung.

„Schon heute zahlen die übrigen Netznutzer rund 60 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich, weil zahlreiche Pumpspeicher von Netzentgelten befreit sind. Würde das Ausbauziel von fünf Gigawatt Speichern vollständig befreit, würde dies die übrigen Kundinnen und Kunden mit rund 350 Millionen Euro pro Jahr belasten“, rechnet AK-Energieexperte Joel Tölgyes vor.

©AK Wien Rabatte für Stromspeicher könnten Verbraucher mit bis zu 350 Millionen Euro im Jahr belasten.

Gefahr von Abfluss ins Ausland

Neben den enormen Mehrkosten – was etwa zehn Prozent der gesamten Netzkosten entsprechen würde – verweist die Arbeiterkammer auf die starke Vernetzung des österreichischen Strommarktes mit dem Ausland. Es bestehe das konkrete Risiko, dass teure Rabatte und Vergünstigungen ins Ausland abfließen, während die österreichischen Haushalte die Zeche zahlen. Die AK fordert daher ein Festhalten am Vorschlag der Regulierungsbehörde E-Control und warnt vor einer Aufweichung zugunsten von Lobbys. „Die Netzentgelte dienen der Finanzierung der Netze, auf die wir alle angewiesen sind. Natürlich braucht die Energiewende Speicher. Sie braucht aber auch Fairness bei der Verteilung der Kosten“, so Tölgyes abschließend.