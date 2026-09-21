Letzter Tag: Jetzt noch über die neuen Euro-Scheine abstimmen

Letzter Tag zum Mitstimmen: Nur noch am heutigen Montag, dem 21. September 2026, kann die Bevölkerung über das Aussehen der neuen Euro-Scheine abstimmen. Zur Auswahl stehen die Themen „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“.

Die Zeit drängt für alle, die das künftige Aussehen unseres Bargelds mitgestalten möchten: Am heutigen Montag, dem 21. September 2026, läuft die Frist für die europaweite Online-Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. Bis zum Tagesende hat die Bevölkerung noch die Gelegenheit, ihre Stimme für die neuen Designentwürfe abzugeben. Zur Wahl stehen die beiden Themenwelten „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“.

Bevölkerung bestimmt das Design mit

Nach fast einem Vierteljahrhundert werden die Euro-Banknoten mit moderneren Sicherheitsmerkmalen und einem frischen Design ausgestattet. Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), betont die Bedeutung der Abstimmung: „Jetzt startet ein breiter öffentlicher Beteiligungsprozess, bei dem alle Europäerinnen und Europäer ihre Meinung zu den Gestaltungsvorschlägen einbringen können. Das ist wichtig, denn die Euro-Banknoten gehören den Menschen in Europa – sie sollen sich auch in ihrem Design wiederfinden.“ Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde streicht hervor, dass Euro-Banknoten durch ein Design, das Schönheit und Sinn vereint, die gemeinsame Identität stärken sollen.

Von 1.200 Bewerbern zu den Top 10

Für die Neugestaltung bewarben sich über 1.200 Grafikdesigner. 25 von ihnen durften Entwürfe einreichen, aus denen eine 21-köpfige unabhängige Fachjury schließlich die zehn besten Konzepte filterte. Über diese Top 10 kann die Öffentlichkeit noch bis zum Ablauf des heutigen 21. September 2026 im Rahmen der EZB-Online-Umfrage abstimmen.