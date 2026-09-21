Sieben Verkehrstote in nur einer Woche in Österreich

In der vergangenen Woche verunglückten auf den heimischen Straßen erneut sieben Menschen tödlich. Wie das Bundesministerium für Inneres bekannt gab, starben bei den Unfällen zwei Motorradlenker, zwei Auto-Lenker, ein Leichtmotorradlenker, ein Radfahrer sowie ein Fußgänger. Allein am vergangenen Wochenende verloren drei Personen ihr Leben. Einer der tödlichen Unfälle hatte sich am Dienstag, dem 15. September, im niederösterreichischen Bezirk Krems-Land ereignet. Ein 58-jähriger Autofahrer übersah beim Überholen einen entgegenkommenden 66-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Streifkollision – der Biker verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfälle in Kärnten und der Steiermark

Österreichweit forderten die Unfälle der Vorwoche vier Opfer in Niederösterreich sowie jeweils ein Todesopfer in Kärnten, der Steiermark und Salzburg. Drei Personen starben auf Landesstraßen B, drei auf Landesstraßen L und eine auf einer Autobahn. Als Hauptunfallursachen macht das Ministerium vor allem Fehler beim Überholen (in zwei Fällen) sowie Alkoholisierung, gesundheitliche Probleme, Fehlverhalten von Fußgängern, Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung und Vorrangverletzungen aus.

Jahrestrend zeigt leichten Rückgang

Trotz der schweren Unfälle der vergangenen Tage fällt die bisherige Jahresbilanz im Mehrjahresvergleich etwas niedriger aus. Vom 1. Jänner bis zum 20. September 2026 starben im österreichischen Straßennetz vorläufig 260 Menschen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2025) waren es noch 294 Verkehrstote, im Jahr 2024 wurden 270 Tödliche erfasst.