Kosten-Schock im August: Energiepreise stiegen um fast 10 Prozent

Deutliches Plus an den Zapfsäulen und beim Heizöl: Die Energiepreise stiegen im August um 3,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Laut Österreichischer Energieagentur droht im September sogar ein neuer Allzeit-Höchststand.

Die Energiepreise in Österreich ziehen wieder spürbar an. Wie die Österreichische Energieagentur meldet, stiegen die Preise für Haushaltsenergie im August gegenüber Juli um durchschnittlich 3,6 Prozent. Im Vergleich zum August des Vorjahres bedeutet das ein Plus von 9,9 Prozent – womit Energie deutlich stärker teurer wurde als die allgemeine Inflationsrate. Der Energiepreisindex nähert sich damit wieder seinem bisherigen Höchststand vom April an. Haupttreibstoff dieser Entwicklung sind die internationalen Rohölmärkte: Während Diesel im August erneut leicht über der Marke von zwei Euro pro Liter lag, deuten aktuelle Marktbeobachtungen darauf hin, dass der Aufwärtsdruck auch im September anhält. Ein neuer Allzeit-Höchststand könnte die Folge sein.

Struktur hat sich verändert, Abhängigkeit bleibt

Trotz der aktuellen Preissprünge betont die Energieagentur, dass die heimische Volkswirtschaft heute widerstandsfähiger ist als während der Krisenjahre 2022/2023. „Der beschleunigte Ausbau von Photovoltaik und Stromspeichern, verbunden mit energetischen Sanierungen und E-Mobilität, erhöht die Widerstandsfähigkeit. Die hohe Abhängigkeit von Energieimporten trifft heute auf eine deutlich breitere Basis an heimischer Versorgung“, erklärt Christian Furtwängler, Experte der Österreichischen Energieagentur.

Experte rät: Verträge vergleichen und sparen

Dennoch ruft die Energieagentur Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln auf. Energiesparen bleibe gerade in Hochpreisphasen das effektivste Mittel zur Kostenreduktion. Zudem sollten bestehende Strom- und Gaslieferverträge geprüft und mit aktuellen Marktangeboten verglichen werden, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden.