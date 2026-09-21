Hubschrauber-Einsatz: Junger Biker (17) verunfallt

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land ist am Sonntag ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er kollidierte beim Abbiegen mit einem Pkw und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 20. September 2026, gegen 17.45 Uhr bei der Kreuzung des Güterwegs Lohnwinkl mit der Kremsmünsterer Landesstraße (L562). Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen von Kremsmünster kommend in Richtung Kematen an der Krems unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Motorrad vom Güterweg Lohnwinkl in Richtung Kematen an der Krems. Als der Jugendliche an der Kreuzung nach links auf die L562 einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Auto.

17-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in die angrenzende Wiese geschleudert und kam dort zu Sturz. Dabei erlitt der 17-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz gebracht.