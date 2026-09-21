Schritt in die Zukunft: 5 Minuten ist Partner von NewsGuard AI

Große Neuigkeiten für die österreichische Medienlandschaft: Als eines der ersten Medienhäuser in Europa ist 5 Minuten offizieller Co-Marketing-Partner von NewsGuard AI. Das neue, KI-gestützte Nachrichtenangebot ging am Montag, dem 21. September 2026, in Deutschland und Österreich an den Start, um eine verlässliche und faire Alternative zu den Chatbots der großen Tech-Konzerne zu bieten. Für 5 Minuten-Geschäftsführerin und Chefredakteurin Yvonne Schmid-Berger zeigt diese Partnerschaft einen entscheidenden Schritt in die Zukunft des digitalen Nachrichtenkonsums:

KI verändert nicht nur, wie Nachrichten produziert werden, sondern vor allem, wie Menschen Informationen finden und wem sie vertrauen. In dieser neuen Informationswelt wird die Herkunft einer Information zu einem entscheidenden Qualitätsmerkmal und bietet Orientierung. Die Zukunft kann deshalb nicht KI oder Journalismus heißen – sie muss KI mit Qualitätsjournalismus heißen. NewsGuard AI wird dazu beitragen, dass vertrauenswürdige, authentische und journalistische Quellen auch in der Welt von KI sichtbar und relevant bleiben. Wir freuen uns sehr, Teil dieses Projekts sein zu dürfen.“

©Marta Gillner Photography CEO und Chefredakteurin von 5 Minuten, Yvonne Schmid-Berger, setzt mit NewsGuard AI auf vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz.

KI stützt sich auf geprüfte Medien

NewsGuard AI wurde speziell dafür entwickelt, glaubwürdige Antworten auf Fragen zu aktuellen Nachrichtenthemen zu liefern. Während führende KI-Modelle bei kontroversen Nachrichtenthemen regelmäßig Falschbehauptungen wiedergeben, bietet NewsGuard AI eine glaubwürdige Alternative: Für seine Antworten greift NewsGuard AI ausschließlich auf 12.000 als glaubwürdig eingestufte Nachrichten- und Informationsquellen zurück. Anders als andere KI-Systeme, die Inhalte von Medien nutzen, ohne deren Urheber angemessen zu nennen oder zu vergüten, weist NewsGuard AI die verwendeten Medien deutlich als Quellen aus und verlinkt zu deren Inhalten. Zudem teilt NewsGuard die Einnahmen zu gleichen Teilen mit den Nachrichtenmedien, deren journalistische Inhalte in den Antworten zitiert werden.

Mit NewsGuard AI können Nutzer: schnelle, glaubwürdige Antworten erhalten, die auf der Berichterstattung von Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt basieren und direkt auf die verwendeten Quellen verlinken

sich ausgewogen und differenziert über aktuelle Nachrichtenthemen informieren

mit Folgefragen tiefer in Themen einsteigen

zweifelhafte Behauptungen überprüfen

detaillierte Widerlegungen von Falschbehauptungen mit Freunden und Familienmitgliedern teilen

NewsGuards Glaubwürdigkeits-Scores und Ratings für mehr als 36.000 Nachrichtenquellen abrufen

personalisierte Nachrichten-Updates aus aller Welt sowie von lokalen Nachrichtenquellen erhalten

einen KI-Dienst nutzen, der Qualitätsjournalismus vergütet, anstatt sich journalistische Inhalte ohne Gegenleistung anzueignen.

Ein breites Spektrum an Quellen

NewsGuard AI ist zudem mit 41 redaktionellen Schutzmechanismen ausgestattet. Sie sollen dafür sorgen, dass NewsGuard AI in seinen Antworten Tatsachenbehauptungen mit Quellen belegt, unterschiedliche Seiten eines Themas ausgewogen und differenziert darstellt und auf Grundlage der Interessen der Nutzerinnen und Nutzer passende Folgefragen vorschlägt. Darüber hinaus können Nutzerinnen und Nutzer die NewsGuard-Ratings von Nachrichtenwebseiten abrufen und auf den täglichen Reality-Check-Newsletter von NewsGuard zugreifen. NewsGuard AI richtet sich an Menschen, die Nachrichten und Informationen aus glaubwürdigen Quellen suchen.

Ein neuer Ansatz für KI und Journalismus

Seit 2023 untersucht NewsGuard regelmäßig, wie die elf führenden KI-Modelle auf Fragen zu aktuellen Nachrichtenthemen antworten. Dabei zeigte sich, dass sie bei kontroversen Themen in 35 Prozent der Fälle Falschbehauptungen wiedergaben. Das liegt unter anderem daran, dass Desinformationsnetzwerke das Internet gezielt mit falschen Inhalten überschwemmen, auf die führende KI-Modelle bei der Informationssuche zurückgreifen. Als zusätzlichen Schutz greift NewsGuard AI auf NewsGuards laufend aktualisierten Katalog von 64.000 im Internet verbreiteten Falschbehauptungen zurück, die von NewsGuard-Journalisten und -Journalistinnen widerlegt wurden. Dieser zusätzliche Schutzmechanismus ermöglicht es Nutzern, zweifelhafte Behauptungen, etwa aus sozialen Medien, zu überprüfen und detaillierte Widerlegungen zu erhalten, die sie mit Freunden und Familienmitgliedern teilen können.

Kostenlos ausprobieren für alle 5 Minuten-Leser

Leserinnen und Leser, Abonnentinnen und Abonnenten sowie Mitglieder einiger Co-Marketing-Partner in Europa erhalten zunächst ein kostenloses Probeabonnement für NewsGuard AI. Anschließend wird ihnen ein deutlicher Rabatt auf den regulären Abonnementpreis von 8 Euro pro Monat angeboten. Die Co-Marketing-Partner erhalten die Hälfte der Einnahmen aus den Abonnements, die über ihre Kanäle abgeschlossen werden. Diese Einnahmen kommen zu der Vergütung hinzu, die alle Medien erhalten, wenn ihre journalistischen Inhalte von NewsGuard AI in Antworten auf Nutzerfragen zitiert werden. NewsGuard AI ist unter newsguard.ai verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der NewsGuard-AI-Seite.