FSME-Anstieg in Österreich: Bereits mehr Fälle als im gesamten Vorjahr

Deutlicher Anstieg bei FSME-Infektionen: In Österreich wurden heuer bereits 148 Fälle registriert – mehr als im gesamten Jahr 2025. Experten raten jetzt im Herbst zur Kontrolle des eigenen Impfschutzes.

Die Zahl der FSME-Erkrankungen in Österreich liegt 2026 bereits über dem Vorjahr.

Die Zahl der FSME-Erkrankungen in Österreich liegt 2026 bereits über dem Vorjahr.

Die Zahl der FSME-Erkrankungen in Österreich hat bereits vor Jahresende das Niveau des gesamten Vorjahres überschritten. Wie das Zentrum für Virologie der MedUni Wien mitteilt, wurden für das Jahr 2026 bislang 148 bestätigte FSME-Infektionen registriert – im gesamten Jahr 2025 waren es 132 Fälle. Den regionalen Schwerpunkt bildet derzeit Oberösterreich mit 63 Fällen, gefolgt von Tirol (25) und Salzburg (18).

Zecken bleiben bei milden Temperaturen aktiv

Experten nehmen die aktuellen Zahlen zum Anlass, eindringlich an den eigenen Impfschutz zu erinnern. Durch den Klimawandel und milde Temperaturen verlängert sich die Aktivitätsphase von Zecken weit über den Sommer hinaus: Bereits ab 5 bis 8 Grad Celsius werden die Parasiten aktiv. Da nahezu das gesamte österreichische Bundesgebiet als FSME-Risikogebiet eingestuft wird, besteht das Infektionsrisiko flächendeckend bei Aktivitäten im Freien.

Nur 28 Prozent haben aufrechten Schutz

Obwohl Österreich lange Zeit als Vorzeigeland bei den Impfraten galt, geht die Durchimpfungsrate seit einigen Jahren zurück. Eine aktuelle Erhebung zeigt ein alarmierendes Bild: Nur 28 Prozent der Geimpften verfügen über ein vollständiges Impfschema und damit über einen aufrechten Schutz. Wer fällige Auffrischungen versäumt hat, ist im Ernstfall nicht ausreichend geschützt.

Herbst ideal für den Impf-Check

Der Österreichische Impfplan empfiehlt die FSME-Impfung grundsätzlich für die gesamte Bevölkerung. Nach der Grundimmunisierung wird die erste Auffrischung nach drei Jahren empfohlen, danach alle fünf Jahre (ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre). Der Herbst bietet die ideale Gelegenheit, den e-Impfpass zu prüfen und notwendige Termine beim Hausarzt oder in der Apotheke zu vereinbaren, um rechtzeitig geschützt in die nächste Saison zu starten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert