Papierlos ab Oktober: Apotheken-Belieferung wird komplett digital

Ein wichtiger Schritt für Nachhaltigkeit und Modernisierung im Gesundheitswesen: Ab 1. Oktober 2026 stellen Österreichs Arzneimittel-Großhändler bei der Belieferung von rund 1.400 Apotheken auf digitale Lieferscheine um.

In den österreichischen Apotheken hält ein großer Digitalisierungsschritt Einzug: Mit 1. Oktober 2026 stellen die Großhändler des Verbandes PHAGO bei der Belieferung der rund 1.400 öffentlichen Apotheken im Land vollständig auf digitale Lieferscheine um. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor. Jährlich werden in Österreich mehr als 220 Millionen Arzneimittelpackungen an Apotheken geliefert. Der Verzicht auf den täglichen Ausdruck von Lieferscheinen hat ökologische Auswirkungen.

Über 50 Tonnen Papier weniger pro Jahr

Durch den Entfall des physischen Drucks und der Ablage werden künftig jährlich mehr als 50 Tonnen Papier sowie die für die Herstellung benötigten Ressourcen wie Wasser und Energie eingespart. Für die Apotheken bringt die Umstellung zudem administrative Vorteile: Die elektronischen Dokumente lassen sich direkt übernehmen, digital weiterverarbeiten, schneller durchsuchen und platzsparend archivieren. Während ein Teil der Apotheken den digitalen Lieferschein bereits im Testbetrieb nutzte, wird das System ab Oktober nun flächendeckend auf alle öffentlichen Standorte in ganz Österreich ausgeweitet.