Sohn (11) getötet: Jetzt ist das Urteil gegen seine Mutter gefallen

Nach dem Tod eines Elfjährigen in Leoben ist am Montag das Urteil gefallen. Seine 39-jährige Mutter wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig

Im Mordprozess um den Tod eines elfjährigen Buben in Leoben ist am Montagnachmittag die Entscheidung gefallen: Die Geschworenen befanden die 39-jährige Mutter des Kindes des Mordes schuldig. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Damit endete ein Prozess, bei dem insbesondere eine Frage von entscheidender Bedeutung war: War die Frau zurechnungsfähig, als sie am 30. Jänner 2026 ihren eigenen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer tötete?

Sachverständige gingen von Zurechnungsfähigkeit aus

Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, hatte die 39-Jährige im Zuge der Ermittlungen gestanden, ihren Sohn getötet zu haben. Vor Gericht schilderte sie nun, sie habe Stimmen gehört und geglaubt, ihren Sohn vor einer schlechten Zukunft beziehungsweise vor Menschen schützen zu müssen, hier nachzulesen: Mordprozess: Mutter soll eigenen Sohn (11) getötet haben. Im Verfahren wurden auch ihre Angaben zu Verschwörungsvorstellungen und ihr psychischer Zustand ausführlich thematisiert. Die psychologische Sachverständige ordnete ihre Vorstellungen laut Prozessbericht als Verschwörungstheorie und nicht als Wahn ein. Auch der psychiatrische Sachverständige kam zu dem Schluss, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sei. Sie habe logisch, zielgerichtet und verantwortungsvoll handeln können. Bereits während der Ermittlungen hatte ein psychiatrisches Gutachten laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass die Frau zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sein soll.

Elfjähriger starb in gemeinsamer Wohnung

Die Tat ereignete sich am 30. Jänner 2026 in einer Wohnung in Leoben. Nach den im Prozess dargestellten Ermittlungsergebnissen fügte die Frau ihrem elfjährigen Sohn mit Messern zahlreiche Verletzungen zu. Der Bub starb an massivem Blutverlust. Anschließend versuchte die 39-Jährige, sich selbst das Leben zu nehmen. Nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen war, setzte sie einen Notruf ab. Für den Elfjährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Mutter wurde zunächst medizinisch versorgt und später in Untersuchungshaft genommen.

„Satanische Mächte“

Vor Gericht schilderte die 39-Jährige, dass sich ihr psychischer Zustand in den Wochen vor der Tat zunehmend verschlechtert habe. Sie habe Stimmen gehört und geglaubt, ihr Sohn sei in Gefahr und müsse vor „satanischen Mächten“ geschützt werden. Aus diesem Gedanken heraus habe sie schließlich zum Messer gegriffen. Die Angeklagte selbst sprach von einem psychotischen Zustand, die psychologische Gutachterin kam jedoch zu einem anderen Schluss: Die Frau habe an Verschwörungstheorien geglaubt, sich bei der Tat aber nicht in einem Wahn befunden. Auch laut psychiatrischem Gutachten war sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig; Alkohol, Drogen oder andere beeinträchtigende Substanzen wurden laut toxikologischem Gutachten ebenfalls nicht nachgewiesen.

Geschworene entscheiden auf Mord

Die Staatsanwaltschaft vertrat im Prozess die Auffassung, dass der Angeklagten bewusst gewesen sei, dass sie ihren Sohn tötete und ihr Handeln verboten war. Die Verteidigung verwies unter anderem auf ihre psychische Verfassung und ihre Überzeugungen zum Tatzeitpunkt. Am Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Ihre Entscheidung fiel schließlich auf schuldig wegen Mordes. Das Gericht verhängte daraufhin die höchstmögliche zeitliche Sanktion des österreichischen Strafrechts: lebenslange Freiheitsstrafe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 16:35 Uhr aktualisiert