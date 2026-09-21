Großeinsatz auf 1.300 Metern: Hausbrand in Salzburg forderte 78 Einsatzkräfte

In Wagrain (Salzburg) ist am Montag kurz nach 14 Uhr Alarmstufe 3 ausgelöst worden, nachdem ein auf rund 1.300 Metern Seehöhe gelegenes Bauernhaus in Brand geraten war.

Das Feuer im Gebäudeinneren griff rasch auf die Zwischendecke über, was den Einsatz von schwerem Atemschutz erforderlich machte. Um die Brandnester effektiv zu bekämpfen, mussten weite Teile dieser Zwischendecke geöffnet werden. Insgesamt standen acht Atemschutztrupps im Innenangriff, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Obwohl das Objekt bewohnt war, wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

„Immer eine Herausforderung…“

Aufgrund der exponierten Lage des Bauernhauses gestaltete sich die Löschwasserversorgung vor Ort extrem schwierig. Die Einsatzleitung richtete daher einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen aus den umliegenden Gemeinden ein und forderte das Großtanklöschfahrzeug der Feuerwehr Bischofshofen an, welches mit einem Fassungsvermögen von 12.000 Litern als Wasserpuffer diente. Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Christian Lackner betont dazu: „Die Wasserversorgung ist bei Objekten in exponierten Lagen immer eine Herausforderung. Die Kombination des Großtanklöschfahrzeuges aus Bischofshofen sowie der Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen der umliegenden Feuerwehren ist eine bewährte Praxis, um die Wasserversorgung sicherzustellen und somit auch einen Innenangriff zur raschen Brandbekämpfung zu ermöglichen.“

78 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren 78 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wagrain, Kleinarl, Flachau, Altenmarkt im Pongau, Bischofshofen und St. Johann im Pongau zusammen mit dem Roten Kreuz und der Polizei vor Ort. Um 16:30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wagrain stellt für mehrere Stunden eine Brandwache. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar; die entsprechenden Ermittlungen obliegen der Polizei.