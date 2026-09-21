Wohnungsdecken stürzen in Wien ein: Frau unter Trümmern verschüttet

Ein gewaltiger Schuttkegel im Erdgeschoß, instabile Gebäudeteile und eine Frau, die unter den Trümmern festsaß: In der Nacht auf Montag kam es in der Färbergasse im 1. Wiener Bezirk zu einem folgenschweren Gebäudeeinsturz, 5 Minuten hat berichtet: Gebäudeeinsturz in Wien: Stundenlange Rettungsaktion in Trümmern. Nun liegen weitere Details vor.

©Stadt Wien/Berufsfeuerwehr Wien Eine 57-Jährige wird verschüttet.

Mann stürzte vom obersten Stockwerk ab

Die Berufsfeuerwehr Wien stand rund sechs Stunden im Großeinsatz. Gegen 22.33 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Färbergasse Ecke Ledererhof alarmiert. Schon bei der Ankunft ließ die starke Staubentwicklung erahnen, dass es sich um einen größeren Einsatz handeln würde. Im Innenhof machten sich zwei Menschen an Fenstern bemerkbar. Einer von ihnen war ein Mann im ersten Obergeschoß, obwohl er eigentlich im obersten Stockwerk wohnte. Wie er den Einsatzkräften mitteilte, waren er und seine Frau beim Einsturz nach unten gestürzt. Während er sich noch zu einem Fenster retten konnte, gelang seiner Frau das nicht. Eine weitere Bewohnerin im zweiten Obergeschoß hatte Glück: Sie hielt sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in einem nicht betroffenen Gebäudeteil auf. Der Mann und die Frau konnten über eine Schiebleiter ins Freie gebracht werden. Erst bei der weiteren Erkundung zeigte sich das ganze Ausmaß: Die Geschoßdecken von drei übereinanderliegenden Wohnungen waren eingebrochen. Die Trümmer hatten sich im Erdgeschoß zu einem großen Schuttkegel aufgetürmt.

©Stadt Wien/Berufsfeuerwehr Wien Auch Nachbarhäuser wurden evakuiert.

Frau unter den Trümmern gefunden

Die Feuerwehr erhöhte auf Alarmstufe 2. Unter anderem wurden Rettungshunde und eine Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes Wien angefordert. Höhenretter seilten sich schließlich zum Trümmerkegel ab und konnten die abgestürzte Frau lokalisieren. Sie war teilweise verschüttet. Die Rettung gestaltete sich äußerst gefährlich: Außenmauern, Dach und weitere Gebäudeteile waren instabil. Direkt über der Frau drohte laut Feuerwehr zudem eine Couch abzustürzen. Stück für Stück arbeiteten sich die Einsatzkräfte zu ihr vor. Teilweise mussten sie den Schutt von Hand entfernen, gleichzeitig waren auch größere Decken- und Gebäudeteile im Weg. Wegen der körperlich enorm fordernden Arbeit wurden die Einsatzkräfte laufend abgelöst.

Nach drei Stunden aus den Trümmern befreit

Nach rund drei Stunden gelang schließlich die Rettung. Die Frau wurde mit einer Rettungswanne und einer Akkuwinde in den zweiten Stock gehoben und anschließend über das Stiegenhaus ins Freie gebracht. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere ihrer Verletzungen machte die Feuerwehr zunächst nicht. Auch das restliche Gebäude sowie umliegende Häuser wurden wegen der bestehenden Einsturzgefahr evakuiert. Gas, Wasser und Fernwärme wurden im betroffenen Gebäude abgestellt. Die Berufsrettung Wien betreute insgesamt 17 Personen aus dem betroffenen Haus und den umliegenden Gebäuden. Rund 100 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen waren im Einsatz. Gegen 4.30 Uhr, etwa sechs Stunden nach der Alarmierung, konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden.