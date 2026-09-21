Vier bewaffnete Überfälle in Krems und Wien: Verdächtiger flüchtet aus Krankenhausfenster

Eine Trafik, zwei Drogeriemärkte und ein Lebensmittelgeschäft: Zwischen Ende Juli und Mitte August kam es in Krems und Wien zu vier bewaffneten Raubüberfällen mit ähnlicher Vorgehensweise. Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten die Fälle schließlich miteinander in Verbindung bringen. Ein 38-jähriger Österreicher steht unter Verdacht.

Mit Revolver Bargeld gefordert

Der erste Überfall ereignete sich am 28. Juli in einer Trafik in Krems. Der maskierte Täter soll einen silbernen Revolver gezogen, die Besitzerin bedroht und Bargeld gefordert haben. Anschließend musste sich die Frau auf den Boden legen, während der Täter flüchtete. Nur zwei Tage später wurde ein Drogeriemarkt in Wien-Simmering überfallen. Dort nahm der Täter zunächst eine Packung Kaugummi aus dem Regal und täuschte damit einen normalen Einkauf vor. An der Kasse soll er plötzlich einen silbernen Revolver gezogen und Geld verlangt haben. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.

Mineralwasser und Getränk als Ablenkung

Ähnlich lief laut Polizei ein Überfall am 3. August in Wien-Landstraße ab. Diesmal nahm der Täter eine Mineralwasserflasche und ging damit zur Kasse. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einem Revolver und erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Auch hier erfolgte die Flucht mit einem Fahrrad. Am 10. August folgte schließlich ein weiterer Überfall in Krems. In einem Lebensmittelgeschäft soll der Täter erneut einen Einkauf vorgetäuscht und während des vermeintlichen Bezahlvorgangs die Waffe gezogen haben. Diesmal erbeutete er laut Polizei einen mittleren vierstelligen Betrag und flüchtete mit einem E-Scooter. Körperlich verletzt wurde bei den vier Überfällen niemand. Mehrere Betroffene erlitten jedoch einen Schock beziehungsweise wurden laut Polizei durch die Bedrohungen in große Angst versetzt.

Ermittler erkennen Zusammenhang

Nach dem vierten Überfall übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich die weiteren Ermittlungen. Die Auswertung von Überwachungsbildern und die ähnliche Vorgehensweise führten die Ermittler zu dem Schluss, dass die vier Taten miteinander zusammenhängen. Schließlich geriet ein 38-jähriger, in Krems wohnhafter Österreicher ins Visier der Ermittler. Nach Observationsmaßnahmen wurde er am 17. August im Stadtgebiet von Krems angehalten.

Fluchtversuch aus Krankenhaus

Während der Amtshandlung musste der Mann aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen ins Krankenhaus Krems gebracht werden. Dort soll er laut Polizei einen ungewöhnlichen Fluchtversuch unternommen haben: Der 38-Jährige sprang demnach aus einem Fenster im Erdgeschoss. Beamte des Landeskriminalamtes konnten ihn jedoch anhalten. Bei einer freiwilligen Nachschau an seiner Wohnadresse wurden laut Polizei unter anderem Teile der mutmaßlichen Tatkleidung, ein E-Scooter sowie mehrere Schreckschusspistolen sichergestellt. Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete seine Festnahme und Einlieferung in die Justizanstalt Krems an. Für den 38-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.