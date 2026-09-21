Prost auf Mehrweg: Biertrinker greifen besonders oft zur wiederverwendbaren Flasche

Mehrweg gewinnt beim Getränkeeinkauf langsam an Boden. Besonders deutlich zeigt sich das beim Bier: Fast zwei Drittel des verkauften Volumens kommen bereits aus Mehrwegflaschen.

Mehrweg statt Wegwerfen: Beim Getränkeeinkauf in Österreich zeichnet sich ein leichter Wandel ab. Laut einem Bericht des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) stieg der Anteil der Mehrweggebinde im Lebensmittelhandel 2025 von 20,2 auf 22,6 Prozent. Für DIE UMWELTBERATUNG ist das zwar eine positive Entwicklung, allerdings noch nicht genug. „Gut, dass es zumindest eine leichte Steigerung des Mehrweganteils gab, die angepeilten Ziele werden aber bisher nicht erreicht“, erklärt Kreislaufwirtschafts-Experte Elmar Schwarzlmüller. Um Mehrweg weiter voranzubringen, brauche es aus seiner Sicht zusätzliche Maßnahmen oder strengere Vorgaben.

Biertrinker greifen besonders häufig zu Mehrweg

Eine Getränkekategorie sticht besonders hervor: Bier. Im Jahr 2025 wurden im Lebensmitteleinzelhandel laut BMLUK 62,7 Prozent des gesamten Biervolumens in Mehrwegflaschen verkauft. Deutlich anders sieht es bei anderen Getränken aus. Bei Milch und Wasser lag der Mehrweganteil jeweils bei rund elf Prozent. Bei Säften waren es lediglich 4,3 Prozent, bei Limonaden sogar nur 3,9 Prozent. Gerade bei Limonaden sieht DIE UMWELTBERATUNG noch großes Potenzial. Immerhin machen sie laut den vorliegenden Zahlen 30,3 Prozent des gesamten Getränkeabsatzes aus.

Österreich bleibt noch unter dem Ziel

Der Mehrweganteil soll in Österreich weiter steigen. Im Abfallwirtschaftsgesetz wurde als Ziel festgelegt, die Mehrwegquote der insgesamt in Verkehr gesetzten Getränke bis 2025 auf 25 Prozent und bis 2030 auf 30 Prozent zu erhöhen. Die für den Lebensmittelhandel ausgewiesenen 22,6 Prozent zeigen laut DIE UMWELTBERATUNG, dass beim Ausbau von Mehrweg noch Luft nach oben besteht. Seit 2024 müssen Lebensmittelhändler bei den meisten Getränkearten zumindest einen Teil ihres Sortiments in Mehrweggebinden anbieten. Nach Einschätzung der Umweltberatung könnte auch das Einwegpfand die Entwicklung beeinflusst haben.

Pfand bedeutet nicht automatisch Mehrweg

Für Konsumenten kann es inzwischen etwas verwirrend werden: Denn Pfand gibt es sowohl auf Einweg- als auch auf Mehrwegverpackungen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, was nach der Rückgabe passiert. Einwegflaschen und -dosen werden gesammelt und anschließend recycelt. Mehrwegflaschen hingegen werden gereinigt und erneut befüllt. Laut DIE UMWELTBERATUNG können sie bis zu 50-mal wiederverwendet werden. Dadurch lassen sich Abfall und Rohstoffe einsparen. Ob eine Flasche Einweg oder Mehrweg ist, muss im Geschäft am Regal beziehungsweise beim Online-Einkauf entsprechend gekennzeichnet sein.

Mehrweg geht auch abseits der Getränkekiste

Mehrweg endet außerdem nicht bei Bier, Wasser oder Milch. DIE UMWELTBERATUNG verweist unter anderem auf wiederverwendbare Behälter für Take-away-Essen, Thermobecher für Kaffee oder Mehrweggläser für Milchprodukte. Auch mitgebrachte Behälter an der Feinkosttheke und Nachfüllstationen können Verpackungsmüll reduzieren. Und wer beim Trinken komplett auf Verpackungen verzichten möchte, für den gibt es eine besonders einfache Möglichkeit: Leitungswasser kommt ganz ohne Flasche und zusätzliche Transportwege aus.