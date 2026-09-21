ChatGPT & Co. verändern den Jobmarkt: Diese Berufe sind besonders betroffen

ChatGPT, Copilot und Co. verändern längst nicht mehr nur die IT-Branche. Eine aktuelle Schlagwortanalyse von karriere.at zeigt, wie stark Künstliche Intelligenz mittlerweile in österreichischen Stellenanzeigen angekommen ist. Im ersten Halbjahr 2026 enthielten fünf Prozent aller auf der Plattform veröffentlichten Jobs Begriffe mit KI-Bezug. Gegenüber dem Gesamtjahr 2025 bedeutet das einen Anstieg um rund zwei Prozentpunkte. Auffällig ist dabei: KI wird nicht mehr ausschließlich bei Jobs für Entwickler oder IT-Experten erwähnt.

Grafiker liegen sogar vor der IT

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung im Bereich Grafik und Design. Dort hatten im ersten Halbjahr bereits 22 Prozent der ausgeschriebenen Stellen einen KI-Bezug. Damit liegt die Branche erstmals sogar vor dem Bereich IT und EDV, wo der Anteil 18 Prozent betrug. Gesucht werden etwa Grafiker mit Erfahrung in KI-gestützten Designprozessen oder Mitarbeiter, die mithilfe moderner KI-Tools Bildwelten erstellen können. Allein im ersten Halbjahr 2026 wurden laut karriere.at im Grafikbereich bereits mehr solcher Stellen ausgeschrieben als im gesamten Jahr 2025.

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Auch Marketing und PR setzen auf KI

Auch in Marketing und PR wird der Umgang mit KI zunehmend gefragt. Hier lag der Anteil entsprechender Stellenanzeigen bei 13 Prozent und damit um sechs Prozentpunkte höher als zuvor. Zuwächse gab es außerdem in Wissenschaft und Forschung sowie in Beratung und Consulting. Nur in Gastronomie und Tourismus ging der ohnehin geringe Anteil zurück und liegt derzeit bei weniger als einem Prozent. „Wir beobachten in Österreich einen deutlichen Anstieg an Positionen, wo KI nicht entwickelt, sondern angewendet wird. Insgesamt werden immer mehr Berufe von KI durchdrungen“, erklärt karriere.at-CEO Georg Konjovic. Seine Einschätzung: „In manchen Berufsfeldern wird bald kein Job mehr ohne KI auskommen.“

Wann ist ein Job eigentlich ein „KI-Job“?

Für die Analyse hat karriere.at alle Stelleninserate untersucht, die zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2026 auf der Plattform veröffentlicht wurden. Als „KI-Job“ wurde dabei jede Stellenanzeige gewertet, die zumindest einen einschlägigen Begriff enthält. Dazu zählen beispielsweise „Künstliche Intelligenz“, „AI“, „Machine Learning“, „Generative AI“ oder „Prompt Engineering“. Auch die Namen bekannter Anwendungen wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini oder Perplexity wurden berücksichtigt. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass es sich bei all diesen Stellen um klassische KI-Berufe handelt. Vielmehr zeigt die Auswertung, wie häufig KI-Kenntnisse, Anwendungen oder Technologien inzwischen in Jobinseraten vorkommen.

KI wird vom Spezialwissen zum Arbeitswerkzeug

Genau darin sieht karriere.at die wesentliche Veränderung: Unternehmen suchen zunehmend nicht nur Menschen, die KI entwickeln, sondern Mitarbeiter, die sie in ihrem bestehenden Beruf anwenden können. „Mehr und mehr ausgeschriebene Jobs beziehen sich auf Anwenderinnen und nicht mehr nur auf Entwicklerinnen von oder Expert*innen für Künstliche Intelligenz“, so Konjovic. KI sei damit in vielen Bereichen im Arbeitsalltag angekommen und werde zunehmend zum Standard.