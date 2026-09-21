„Bald sind wir zu viert“: SPÖ-Politikerin Julia Herr ist wieder schwanger

Große Freude bei Julia Herr: Die SPÖ-Vizeklubchefin erwartet ihr zweites Kind. Die persönlichen Neuigkeiten teilte die 33-Jährige am Sonntag selbst in den sozialen Medien.

Abseits des politischen Alltags gibt es für Julia Herr derzeit ganz persönliche Neuigkeiten: Die 33-jährige SPÖ-Politikerin ist wieder schwanger. Das gab sie am Sonntag mit einem Foto bekannt, auf dem sie ihren Babybauch zeigt. „Neben allen großen politischen Ereignissen, will ich das Schönste und Wichtigste für mich privat mit euch teilen: Bald sind wir zu viert“, schrieb Herr zu ihrem Beitrag.

„Wie viel Glück und Freude mein Leben bereithält“

Die Freude über den Familienzuwachs ist der Politikerin deutlich anzumerken. „Manchmal fällt es schwer zu fassen, wie viel Glück und Freude mein Leben für mich bereithält! Ich freu mich diese Nachricht endlich mit euch teilen zu können“, schrieb sie weiter. Wie oe24 berichtet, ließen die ersten Glückwünsche aus der Politik nicht lange auf sich warten. Unter anderem gratulierten Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić und NEOS-Klubchef Yannick Shetty.

Zweites Kind für Julia Herr

Für Herr und ihre Familie ist es bereits das zweite Kind. Ihre erste Schwangerschaft hatte die Politikerin im August 2023 öffentlich gemacht. Nun bekommt ihr erstes Kind ein Geschwisterchen. Politisch ist Herr seit Oktober 2019 Abgeordnete zum Nationalrat und seit Juni 2023 stellvertretende Klubvorsitzende des SPÖ-Parlamentsklubs.