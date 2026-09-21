Benzin und Diesel werden teurer: Das ändert sich an der Zapfsäule in Slowenien

In Slowenien soll der Dieselpreis ab Mitternacht deutlich ansteigen. Auch der Superbenzin soll erneut teurer werden. Die genauen Preise sind aber noch unklar.

Für Grenzpendler und Urlaubsgäste, die für einen Tankstopp von Österreich nach Slowenien fahren, ändern sich ab Mitternacht die Kosten an den Zapfsäulen, wie Uroš Zavodnik gegenüber 5 Minuten berichtet.

Benzin und Diesel steigen

Die Preise für die beiden gängigen Treibstoffarten Benzin und Diesel sollen erneut anziehen und machen den Zwischenstopp teurer. Hintergrund dieser wöchentlichen Anpassungen ist der direkte Eingriff des slowenischen Staates: Abseits der Autobahnen unterliegen die Treibstoffpreise im Land einer strikten Regulierung, durch welche die Regierung Obergrenzen festlegt und extreme Ausschläge verhindert. Zusätzlich hat der Staat die Marge der Händler auf maximal 0,115 Euro pro Liter gedeckelt, um die Preisentwicklung im Rahmen zu halten.

Summe noch unklar

Anders als sonst steht die exakte Summe des Preisanstiegs heute allerdings noch nicht endgültig fest. Das liege daran, dass die Biokomponente im Treibstoff künftig anders versteuert werden sollen, was eine erneute Verteuerung antreiben könnte. Aus Slowenien heißt es dazu, dass der Preis für Benzin durch die Maßnahme um etwa 5 Cent pro Liter steigen dürfte, während beim Diesel mit einem Plus von ungefähr 2 Cent zu rechnen ist. Zum Vergleich: In der Vorwoche lagen die maßgeblichen Werte für Benzin noch bei ca. 1,73 Euro und für Diesel bei etwa 1,98 Euro pro Liter.

Fährst du zum Tanken ins Ausland? Ja, regelmäßig. Manchmal. Nur ganz selten. Nein, nie. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Österreich weiterhin teurer

Trotz der bevorstehenden Erhöhung an den Tankstellen fällt das Tanken im slowenischen Netz im direkten Vergleich zu den österreichischen Zapfsäulen weiterhin günstiger aus. Für Autofahrer aus dem Nachbarland bleibt der Weg über die Grenze somit unterm Strich nach wie vor eine rentable Option, auch wenn die Ersparnis durch die neuen Vorgaben etwas geringer ausfällt als zuvor.

Preise im Vergleich

Kraftstoffart Slowenien (neu ca.) Österreich (aktuell ca.) Benzin 1,780 € 1,870 € Diesel 2,009 € 2,210 €

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.09.2026 um 20:26 Uhr aktualisiert