Bahnreisen ohne zusätzliche Hürden: Westbahn vereinfacht Buchung für Begleitpersonen

Bahnreisen sollen für Menschen mit Behinderungen einfacher werden. Die Westbahn erweitert dafür ihr Angebot: Begleitpersonen können nun direkt beim Ticketkauf mitgebucht werden.

Begleitpersonen können bei der Westbahn ab sofort direkt im regulären Buchungsprozess über Website und App hinzugefügt werden.

Begleitpersonen können bei der Westbahn ab sofort direkt im regulären Buchungsprozess über Website und App hinzugefügt werden.

Mobilität bedeutet auch Selbstständigkeit. Genau hier setzt die Westbahn mit einer Neuerung für Menschen mit Behinderungen an. In Zusammenarbeit mit der Behindertenanwältin Christine Steger wurde der Buchungsprozess angepasst: Begleitpersonen lassen sich ab sofort direkt über die Website oder App hinzufügen. Damit können Ticketkauf und Sitzplatzreservierung in einem einzigen Vorgang erledigt werden. Bislang waren dafür zusätzliche organisatorische Schritte notwendig.

Begleitperson direkt mitbuchen

Menschen mit einem Behindertenpass, in dem die Notwendigkeit einer Begleitperson ausgewiesen ist, können diese weiterhin kostenlos mitnehmen. Neu ist vor allem die einfachere Abwicklung beim Buchen. „Barrierefreiheit bedeutet mehr als die Beseitigung baulicher Hindernisse. Auch digitale und organisatorische Abläufe müssen so gestaltet sein, dass Menschen mit Behinderungen Angebote selbstbestimmt und ohne zusätzliche Hürden nutzen können“, erklärt Behindertenanwältin Christine Steger.

Auch digitale Barrieren sollen verschwinden

Die Neuerung ist Teil mehrerer Maßnahmen für barrierearmes Reisen. Die Westbahn verweist unter anderem auf niveaufreies Einsteigen, barrierefreie Toiletten, breite Gänge und Rampen sowie kostenlose Reservierungen für Rollstuhl-Stellplätze und Begleitpersonen. Auch Website und Webshop wurden entsprechend weiterentwickelt. Inhalte und Buchungsprozesse sollen mit Screenreadern nutzbar sein, damit Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ihre Reise möglichst selbstständig planen und Tickets kaufen können.

Kostenlos in der Comfort Class

Eine weitere Regelung betrifft Reisende mit dem KlimaTicket Ö Spezial: Sie können laut Westbahn gemeinsam mit ihrer Begleitperson kostenlos in der Comfort Class reisen. „Mobilität darf nicht an organisatorischen Hürden scheitern“, betont Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. Mit der direkten Buchungsmöglichkeit wolle man mehr Selbstbestimmung und eine einfachere Reiseplanung ermöglichen. Die Westbahn will ihr Angebot gemeinsam mit Selbstvertretern, Interessensvertretungen und weiteren Fachleuten laufend weiterentwickeln.