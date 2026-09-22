Von 12 bis 22 Grad: Österreich erwartet einen zweigeteilten Wettertag

Während sich der Westen und Süden über viel Sonne freuen dürfen, bleibt es im Norden und Osten wechselhafter. Im Bergland sind sogar Schnee- und Regenschauer dabei.

Sonne im Westen und Süden, Regen- und Schneeschauer im Norden und Osten: Österreich erwartet ein wechselhafter Wettertag.

Sonne im Westen und Süden, Regen- und Schneeschauer im Norden und Osten: Österreich erwartet ein wechselhafter Wettertag.

Österreich zeigt sich wettertechnisch von zwei unterschiedlichen Seiten. Im Westen und Süden überwiegt sonniges Wetter, während sich im Norden und Osten Sonne und Wolken abwechseln.

Schnee bis auf 1.500 Meter

Besonders im Bergland an der Alpennordseite muss weiterhin mit Regen- und Schneeschauern gerechnet werden. Betroffen ist vor allem der Bereich vom Salzkammergut ostwärts. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 1.800 Metern. Im Laufe des Tages nimmt die Schauerneigung allerdings tendenziell ab.

Im Süden wird es am wärmsten

Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest, im Osten kann er auch lebhaft ausfallen. Bei den Temperaturen gibt es große Unterschiede: Am Nachmittag werden zwischen 12 und 22 Grad erreicht. Die höchsten Werte gibt es dabei im Süden Österreichs.