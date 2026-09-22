Zug nach Bratislava gestrandet: Fahrgäste sitzen stundenlang fest

Eine Störung der Oberleitung hat am Samstag eine Zugfahrt von Wien nach Bratislava abrupt unterbrochen. Für zahlreiche Fahrgäste wurde die Weiterreise zur Geduldsprobe.

Was eigentlich eine rund einstündige Fahrt von Wien nach Bratislava werden sollte, dauerte am Samstag deutlich länger. Der betroffene Zug blieb nach der Abfahrt vom Wiener Hauptbahnhof in Leopoldsdorf in Niederösterreich stehen. Grund dafür war laut ÖBB eine beschädigte Oberleitung. Die Weiterfahrt auf der Strecke war dadurch zunächst nicht möglich. Für die gestrandeten Fahrgäste wurde deshalb ein Ersatztransport organisiert.

Bus bringt Fahrgäste nach Marchegg

Mehrere Busse brachten die Reisenden anschließend nach Marchegg im Bezirk Gänserndorf. Dort sollten sie wieder in einen Zug Richtung Bratislava umsteigen können. Die Ankunft in Marchegg erfolgte allerdings erst gegen 14.40 Uhr. Die Fahrgäste mussten anschließend weiter auf eine Verbindung warten. Nach Angaben eines Betroffenen befanden sich zu diesem Zeitpunkt rund 200 Menschen am Bahnhof.

Bahnhofstoilette ausgerechnet geschlossen

Zusätzlich zur langen Wartezeit sorgte auch die fehlende Möglichkeit für einen Toilettengang für Unmut. Die öffentliche WC-Anlage am Bahnhof war nicht zugänglich. Auch die Toilette für ÖBB-Mitarbeiter stand den wartenden Reisenden laut eines Berichts der Kronen Zeitung nicht zur Verfügung. Das einzige weitere WC befindet sich im Bahnhofsgasthaus „Zur Schiene“. Dieses hatte am Samstag jedoch geschlossen.

Nach Stunden greifen Reisende zum Taxi

Nach mehreren Stunden Wartezeit entschieden sich einige Fahrgäste schließlich, ihre Reise auf eigene Faust fortzusetzen. Wer mit dem Taxi über die Grenze nach Bratislava weiterfuhr, musste dafür laut dem Bericht mehr als 100 Euro bezahlen. Die ursprüngliche Zugfahrt von Wien in die slowakische Hauptstadt entwickelte sich damit für viele Reisende zu einer deutlich längeren und teureren Reise als geplant.