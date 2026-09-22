Neue WhatsApp-Masche: Vorsicht vor dieser Nachricht von „Freunden“

„Kannst dich bitte für Lina abstimmen?“ – eine solche WhatsApp-Nachricht hat eine Leserin von 5 Minuten bereits zweimal erhalten. Besonders auffällig: Die Nachricht kam jeweils über WhatsApp-Kontakte, denen man grundsätzlich vertraut. In dem konkreten Fall wurde um eine Abstimmung für ein Mädchen namens Lina gebeten. Dazu hieß es, sie sei die Tochter enger Freunde und der Sieg bei der Abstimmung sei für ihre Familie besonders wichtig. Als angeblicher Gewinn wurde ein Stipendium für ihre Ausbildung genannt. Dazu führte die Nachricht auf einen Link. Genau dieser Link kann jedoch zur Falle werden

©Leserin Solltest du eine solche Nachricht auf Whatsapp erhalten, klicke keinesfalls auf den Link.

So funktioniert die Masche

Hinter solchen Nachrichten kann die Betrugsmasche „Ghost Pairing“ stecken. Dabei versuchen Kriminelle, sich Zugriff auf ein WhatsApp-Konto zu verschaffen und es mit einem weiteren Gerät zu verknüpfen. Dafür nutzen sie häufig einen Vorwand wie eine Abstimmung. Wer auf den Link klickt, kann anschließend dazu gebracht werden, einen QR-Code zu scannen oder eine Geräteverknüpfung zu bestätigen. Dadurch kann das eigene WhatsApp-Konto mit dem Gerät der Täter gekoppelt werden. Das Problem: Auf dem eigenen Smartphone kann WhatsApp danach weiterhin völlig normal aussehen. Der Angriff fällt deshalb nicht unbedingt sofort auf.

Täter können sich als Opfer ausgeben

Ist die Verknüpfung erfolgreich, können Kriminelle unter Umständen auf Chats zugreifen und Nachrichten im Namen des betroffenen Nutzers verschicken. Damit können wiederum dessen Freunde und Bekannte kontaktiert werden. Das macht die Masche besonders tückisch: Die nächste Nachricht kommt scheinbar von einer Person, die man kennt und der man vertraut. Auf diese Weise können die Täter weitere Menschen zu einem Klick, einer Geräteverknüpfung oder sogar zu einer Geldüberweisung bewegen.

So kannst du dein WhatsApp überprüfen

Wer eine verdächtige Nachricht erhalten oder bereits auf einen entsprechenden Link geklickt hat, sollte seine verknüpften Geräte kontrollieren. In WhatsApp lässt sich unter „Verknüpfte Geräte“ überprüfen, welche Smartphones oder Computer mit dem eigenen Konto verbunden sind. Findet sich dort ein unbekanntes Gerät, sollte die Verbindung sofort getrennt werden.

Polizei rät zu Vorsicht bei Links und Codes

In Deutschland häufen sich aktuell Fälle der Betrugsmasche „Ghost Pairing“, weshalb die Polizei warnt und zur Vorsicht rät. Deutsche Medien berichten von Nachrichten mit derselben Masche, die mit „Hallo, könntest du bitte für Eliska abstimmen?“ beginnen. Auch Österreicher erhalten solche Nachrichten auf Whatsapp. Grundsätzlich sollte man bei unerwarteten Abstimmungen und Links besonders vorsichtig sein, auch wenn die Nachricht von einem bekannten Kontakt kommt. Links sollten nicht geöffnet und QR-Codes nicht gescannt werden, wenn deren Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Auch Geräteverknüpfungen oder Bestätigungscodes sollte man niemals freigeben, wenn man diese nicht selbst bewusst gestartet hat. Kommt eine ungewöhnliche Bitte von einem Freund oder Familienmitglied, kann ein kurzer Anruf Klarheit schaffen. Wurde bereits ein Konto übernommen oder ist ein finanzieller Schaden entstanden, sollte man sich an die Polizei wenden.