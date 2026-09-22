WWF warnt: Bundesländer planen Massenabschuss von über 1.000 Bibern

Obwohl Biber streng geschützt sind, geben sechs Bundesländer über 1.000 Tiere jährlich zur Tötung frei. Das enthüllt eine Auswertung der Naturschutzorganisation WWF zu bestehenden und geplanten Verordnungen.

Vor allem in Niederösterreich steigt die Abschusszahl der geschützten Tiere enorm.

Vor allem in Niederösterreich steigt die Abschusszahl der geschützten Tiere enorm.

Laut einer neuen Auswertung des WWF sehen die bestehenden und geplanten Verordnungen von sechs Bundesländern die Tötung von insgesamt mehr als 1.000 streng geschützten Bibern pro Jahr vor. Den größten Anteil nimmt Niederösterreich ein, wo die Abschusszahl von 392 auf bis zu 600 Biber steigen soll. Dahinter folgen Oberösterreich (158), Kärnten (148), die Steiermark (84), Vorarlberg (maximal 32) und Salzburg (15). Laut WWF ebenso besorgniserregend: In Kärnten und künftig auch in Niederösterreich können bei „Gefahr im Verzug“ sogar noch mehr Tiere getötet werden.

„Der Biber baut genau das, was wir gegen Hitze und Dürre brauchen: Natürliche Dämme, die Wasser zurückhalten, und wertvolle Feuchtgebiete schaffen. Es ist daher höchst kurzsichtig, den Biber derart aggressiv zu verfolgen.“ Sarah Stöger, WWF-Artenschutzexpertin

Tötungen können zwei Generationen von Jungtieren treffen

Die Tötungsfristen liegen meist zwischen Anfang September und Ende März, um die Fortpflanzungs- und Aufzuchtphase auszusparen. Allerdings bleiben Biber bis zu zwei Jahre bei ihren Eltern, um essenzielle Fähigkeiten zu erlernen. Werden Elterntiere im Herbst getötet, betrifft das oft gleich zwei Jahrgänge des Nachwuchses – woraus der WWF ableitet, dass ein Abschuss der Eltern für viele Jungtiere das sichere Todesurteil bedeutet.

Sarah Stöger vom WWF warnt eindringlich vor der Tötung zu vieler Biber.

Widersprüche zum EU-Artenschutzrecht

Die Verordnungen stehen nach Einschätzung des WWF im Widerspruch zum EU-Recht, weil sie die obligatorische Einzelfallprüfung aushebeln. Neben Schwachstellen bei Kontrolle, Rechtsschutz und dem Schutz von Biotopen wirft die Organisation den Bundesländern vor, streng reglementierte Ausnahmebestimmungen systematisch durch flächendeckende Tötungsregeln zu ersetzen.

Übersicht der wesentlichen WWF-Kritikpunkte nach Bundesländern: Niederösterreich (bis zu 600 Biber): Geplante Erhöhung der Tötungszahlen um 53 Prozent. Betroffene dürfen eigenständig eingreifen und die Behörde erst im Nachhinein informieren (Kontrollverlust).

Kärnten (148 Biber): Entfernung von Dämmen ist ohne vorherige fachliche Prüfung durch Naturschutzorgane erlaubt. Gefahr von Fehlbeurteilungen bei Haupt- und Nebendämmen.

Vorarlberg (bis zu 32 Biber): Freigabe zur Tötung kranker oder verwaister Tiere ohne Obergrenze, Nachweispflicht oder tierärztliche Kontrolle. Das Auslöschen ganzer Reviere gefährdet verbleibende Jungtiere.

Steiermark (bis zu 84 Biber): Zwar werden Uferrandstreifen als wirksame Vorsorge anerkannt, der rechtliche Vorrang solcher Präventionsmaßnahmen gegenüber Tötungen ist jedoch zu schwammig geregelt.

Oberösterreich (158 Biber): Einsatz künstlicher Nachtzielhilfen verstößt gegen das EU-Recht (FFH-Richtlinie). Zudem rechtfertigen selbst natürliche Biber-Einflüsse auf Aulandschaften bereits Eingriffe.

Salzburg (15 Biber): Erlaubt laut WWF verbotene Wärmebild- und Infrarottechnik. Tötungen lösen Konflikte nicht nachhaltig, da frei werdende Reviere rasch wieder besiedelt werden.