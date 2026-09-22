Wer hat an der Uhr gedreht? Regierung beschließt Zeitumstellung per Verordnung

Wann die Sommerzeit von 2027 bis 2031 gilt, regelt die Bundesregierung künftig per Verordnung. Den entsprechenden Entwurf bringt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) in den Ministerrat ein.

Für die jährliche Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt kommt nun eine eigene Verordnung.

Für die jährliche Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt kommt nun eine eigene Verordnung.

Auch künftig bleibt die halbjährliche Zeitumstellung in Österreich bestehen. Sogar per Verordnung legt die Bundesregierung jetzt fest, wann die Sommerzeit in den Jahren 2027 bis 2031 beginnt und wann sie endet. Grund für die Maßnahme ist das EU-Recht: Auf europäischer Ebene wird der Rhythmus der Umstellung für jeweils fünf Jahre vorgegeben. Österreich setzt diese Vorgaben nun auf nationaler Ebene um.

Termine stehen fest

Damit stehen auch die konkreten Termine fest. Die Uhren werden in den kommenden Jahren an folgenden Tagen umgestellt (jeweils März vor / Oktober zurück):

2027: 28. März / 31. Oktober

28. März / 31. Oktober 2028: 26. März / 29. Oktober

26. März / 29. Oktober 2029: 25. März / 28. Oktober

25. März / 28. Oktober 2030: 31. März / 27. Oktober

31. März / 27. Oktober 2031: 30. März / 26. Oktober

4 von 5 Österreichern wollen die Zeitumstellung abschaffen

Die EU diskutiert seit langem über die Abschaffung der Zeitumstellung, doch uneinige Mitgliedstaaten verhindern bislang einen Durchbruch – vor allem aus Sorge vor verschiedenen Zeitzonen innerhalb der EU. In Österreich fällt die Meinung zur Sommer-und Winterzeit sehr klar aus: Eine deutliche Mehrheit von 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich spricht sich für ein Ende der Zeitumstellung aus. Der Ruf nach einer dauerhaften Regelung wird zunehmend lauter – mit einer klaren Tendenz zur ganzjährigen Sommerzeit. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Mehr Tageslicht an den Abendstunden verspricht deutlich mehr Lebensqualität als ein verfrühtes Dunkelwerden am Nachmittag.