Vom Leberkäs-Pepi ins Forsthaus: Was läuft wirklich zwischen Vanessa & Krappi?

Kennengelernt haben sie sich nicht vor Kameras, sondern beim originalen Leberkäs-Pepi in Linz. Jetzt verraten die beiden, wie sie für den Sieg Allianzen austricksen würden und weshalb das Finanzamt für Krappi die größte Horrorvorstellung ist.

Vom Leberkäs-Pepi ins Forsthaus

Reality-TV-Erfahrung bringen beide bereits reichlich mit. Vanessa war unter anderem bei „Love Island“, „Fame Fighting“ und „Match in Paradise“ zu sehen. Krappi kennen viele von YouTube und ebenfalls aus „Match in Paradise“. Doch kennengelernt haben sich die beiden überraschenderweise nicht im Fernsehen. „Beim Leberkäs-Pepi“, erzählen beide gleichzeitig lachend. Genauer gesagt beim Original am Linzer Bahnhof. Dort nahm die Freundschaft ihren Anfang. Ganz ohne kleine Vorgeschichte allerdings nicht: „Ein-, zweimal haben wir schon miteinander geschmust“, verrät Krappi grinsend. Vanessa winkt lachend ab: „Ganz locker, freundschaftlich!“

Gemeinsame Lieblingsspeise

Passend zu ihrer Kennenlerngeschichte dreht sich auch ihre Lieblingsspeise um eine österreichische Kult-Spezialität. „Leberkäs“, antwortet Vanessa ohne lange nachzudenken. Krappi kennt ihre Bestellung inzwischen auswendig: „Normaler Leberkäse mit einem Schuss Ketchup.“ Für ihn selbst darf es dagegen Käsleberkäse sein, am besten in ordentlicher Portion. „Ich hau mir immer 250 Gramm rein“, erzählt er lachend.

Die größte Angst? Das Finanzamt!

Während Vanessa offen zugibt, Angst vor der Dunkelheit zu haben, überrascht Krappi mit einer ganz anderen Antwort: „Ich hab eigentlich nur Angst vorm Finanzamt.“ Für ihn ist diese Vorstellung offenbar so realistisch, dass er sogar scherzhaft davon erzählt, wie die Behörde plötzlich im Forsthaus auftauchen könnte. „Die wissen alles“, meint er und erzählt von einer konkreten Geschichte: „Die waren bei meinem Konzert da. Du brauchst nicht glauben, dass die nicht überall hinkommen. Die stehen auf einmal da und klopfen an der Tür.“

„Nett sein bringt einem nichts“

Während viele Teilnehmer vor dem Einzug auf Harmonie setzen, macht Vanessa keinen Hehl aus ihrem Plan. „Nett sein bringt einem nichts“, stellt sie klar. Ihr Ziel ist eindeutig zu gewinnen. „Ich will das gewinnen.“ Auch Krappi scheint mittlerweile überzeugt. Nachdem er zunächst noch etwas zurückhaltender wirkt, stimmt er schließlich zu: „Ja, alles für den Gewinn.“ Auch bei Allianzen hat Vanessa bereits einen Plan. „Wir machen eine Allianz und verarschen die Allianz.“

Dieses Duo kommt nicht zum Spaß

Vanessa und Krappi reisen nicht als stille Beobachter auf die Alm. Die beiden liefern Sprüche, lachen über sich selbst und sprechen offen über mögliche Intrigen. Mit ihrer Mischung aus Reality-Erfahrung, Schmäh und Siegeswillen könnten sie schnell zu den auffälligsten Bewohnern der neuen Staffel werden. Ob sie tatsächlich als Team kommen und als Legenden gehen, ganz nach ihrem Mottospruch, wird sich im „Forsthaus Rampensau“ zeigen. Wie sich Krappi und Vanessa gegen alle anderen Teilnehmer:innen wie Lisa und Geri, Butti & Sophie, Philisha & Shira, Beverly & Elsa, Susi & Norbert, Simone & Alex, Phillip & Rafael, Ebru & Julia sowie Alisa und Peter schlagen und wie weit sie mit ihrer Strategie kommen, seht ihr ab 9. Oktober auf ATV und Joyn.