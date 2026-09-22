ÖAMTC Winterreifentest: 8 von 32 Modellen mit „nicht genügend“ durchgefallen

Mageres Testergebnis rund zwei Monate vor der situativen Winterreifenpflicht: Nur sechs der 32 Reifen schnitten „gut“ ab - für acht Modelle setzte es sogar ein „nicht genügend“.

Bekannte Markennamen garantieren noch keinen guten Winterreifen. Das zeigt der jüngste Winterreifentest des ÖAMTC und seiner Partnerorganisationen. Je 16 Modelle der Dimensionen 185/65 R15 und 225/50 R17 wurden dabei geprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd: Lediglich sechs Reifen erhielten das Prädikat „gut“, zwölf wurden mit „befriedigend“ bewertet. Demgegenüber stehen sechs „genügende“ sowie acht Modelle, die mit „nicht genügend“ durchfielen.

Hauptproblem: Nasse Fahrbahnen

Die größte Schwachstelle vieler Testreifen war die Nässe. Das sind allerdings die Bedingungen, die im Winter am häufigsten vorkommen. Aber auch auf Schnee und vereinzelt auf trockener Fahrbahn gab es negative Ausreißer. ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl hebt hervor, wie entscheidend ein ausgewogenes Fahrverhalten ist: „Gerade im Winter muss ein Reifen bei jedem Wetter funktionieren.“ Das Problem: Obwohl es im aktuellen Test gute Allrounder gibt, schwächeln erstaunlich viele Modelle, darunter auch Produkte bekannter Marken.

Gute Gesamtergebnisse als Ausnahme

In der Mittelklasse-Dimension 225/50 R17 erreichen lediglich der Pirelli Cinturato Winter 3, der Continental WinterContact TS 870, der Goodyear UltraGrip Performance 3 und der Michelin Alpin 7 die Note „gut“. Bei der im Kleinwagen-Segment beliebten Größe 185/65 R15 erreichen lediglich der Continental WinterContact TS 870 und der Michelin Alpin 7 diese Bewertung und zählen zu den empfehlenswertesten Modellen.

Für diese Reifen gab’s die Noten „befriedigend“ und „genügend“

Durchaus überraschend: Im mit „befriedigend“ bewerteten Mittelfeld liegen bei den „185ern“ der Linglong Sport Master Winter und der Optimo Winter Touring OW41 noch vor deutlich bekannteren Namen wie Goodyear (immerhin auch noch „befriedigend“), Bridgestone, Nokian und Vredestein (jeweils „genügend“). Vor letzteren reiht sich auch der GT Radial WinterPro2 Evo mit einem „befriedigend“ ein. „Wie wir es aus anderen Produkttests kennen, ist ein großer Name keine Garantie für überlegene Qualität. Umgekehrt zeigt der Winterreifentest aber auch, dass weniger bekannte Hersteller nicht automatisch eine gute Wahl sind. Umso zentraler sind unabhängige Untersuchungen als Orientierung für die Konsumentinnen und Konsumenten, so Kerbl.

Acht fallen mit „nicht genügend“ durch

Wegen gravierender Mängel bei Nässe fielen mehrere Testkandidaten komplett durch. Extrem sind vor allem die Unterschiede bei den Bremswegen: Wenn Fahrzeuge mit Top-Reifen bereits stehen, rollen jene mit den schwächsten Modellen noch mit beinahe 50 km/h weiter. Laut ÖAMTC-Experte Kerbl ist die Performance bei Regen daher ein Hauptkriterium der Gesamtwertung, da auf nasser Straße wenige Meter Bremsweg über die Schwere eines Unfalls entscheiden können.

Gute Schnee-Leistung allein reicht nicht aus

Der Test zeigt zudem, dass gute Schneeeigenschaften allein nicht ausreichen. So erzielt etwa der Sunwide Snowide in der Dimension 225/50 R17 die beste Bewertung in dieser Kategorie, erhält aufgrund deutlicher Schwächen auf trockener und nasser Fahrbahn aber dennoch die Gesamtnote „nicht genügend“. Bei den Kleinwagenreifen verhält es sich ähnlich: Der Rockblade Rock 868S liefert auf Schnee die beste Leistung des gesamten Testfeldes ab, fällt aufgrund gravierender Defizite auf trockener und vor allem nasser Fahrbahn jedoch ebenfalls durch. Die vollständigen Testergebnisse gibt’s hier.