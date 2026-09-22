Tödlicher Unfall bei Maisernte: Landwirt (59) unter Ladewagen eingeklemmt

Bei Feldarbeiten im Bezirk Braunau (Oberösterreich) kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Ein 59-Jähriger wurde dabei von einem Ladewagen eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Am Montagabend ereignete sich im Bezirk Braunau ein tödlicher Arbeitsunfall. Gegen 17.30 Uhr war ein 59-jähriger Mann mit einem Traktor und einem daran angehängten Ladewagen auf einem Feld unterwegs. Der Mann war mit Arbeiten rund um die Futtermaisernte beschäftigt. Dabei dürfte es zu Problemen mit dem Ladewagen gekommen sein.

Spaziergänger findet Traktor auf dem Feld

Der 59-Jährige stieg daraufhin aus dem Traktor aus und ging zum Ladewagen. Dabei dürfte er zwischen dem Fahrzeug und dem Ladewagen eingeklemmt worden sein. Ein Spaziergänger entdeckte später den noch laufenden Traktor auf dem Feld. Da vom Fahrer zunächst jede Spur fehlte, verständigte er die Polizei.

Für Landwirt kam jede Hilfe zu spät

Die Einsatzkräfte fanden den 59-Jährigen schließlich im Ladewagen. Er konnte nur noch leblos geborgen werden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.