Scooter-Fahrer lässt Bub (12) schwerst verletzt zurück: Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es zu einem schweren Unfall in Wien. Ein 12-jähriger Bub wurde dabei schwerst verletzt.

Ein bislang unbekannter E-Scooterlenker fuhr gemeinsam mit einem 12-jährigen Buben auf einem E-Scooter auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse kommend in Richtung Schukowitzgasse. Laut einem Zeugen touchierte der E-Scooter einen Randstein, woraufhin beide zu Sturz kamen.

12-Jähriger blieb reglos liegen

Der 12-Jährige blieb reglos am Boden liegen. Der Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte eigenen Angaben zufolge den augenscheinlich jugendlichen Lenker ebenfalls zur Hilfeleistung auf. Dieser soll daraufhin jedoch auf den E-Scooter gestiegen und davongefahren sein. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des 12-Jährigen und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Spitals. Laut behandelndem Arzt befindet sich der Bub in kritischem Zustand.

Zeugen gesucht

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identität des bislang unbekannten Unfalllenkers, sind im Gange. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Stadtpolizeikommando Donaustadt unter der Telefonnummer 01-31310-66230 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 11:15 Uhr aktualisiert