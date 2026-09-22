Polen-Reise mit Folgen: Wie ein Steirer das bequemste IKEA-Sofa aller Zeiten entwickelte

In den österreichischen Einrichtungshäusern von IKEA gehörte ein Satz zum Alltag: Die Sofas sind zwar gemütlich, aber schlichtweg zu weich. Phillip Sehn, Sales Co-Worker im IKEA Einrichtungshaus Graz, hörte diesen Wunsch nach mehr Sitzkomfort immer wieder direkt im Kundenkontakt. Anstatt das Feedback lediglich in Berichten zu vermerken, ergab sich für den Steirer eine ungewöhnliche Gelegenheit. Gemeinsam mit seinem Home Furnishing Business Leader für Wohnzimmermöbel, Bastian Schlosser, reiste er im Jänner direkt zum polnischen Sofaproduzenten Comforty.

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Vor Ort in Polen: Feinschliff mit IKEA of Sweden

In Polen trafen die beiden Österreicher auf das Entwicklerteam von IKEA of Sweden. Direkt am Produktionsstandort ging es an die konkrete Konfiguration des neuen Modells namens GÄLLTOFTA. Vor Ort probierte das Team unterschiedlichste Bausteine aus und diskutierte ausgiebig. Verschiedene Korpusse, Armlehnen, Bezüge, Beine sowie Rücken- und Sitzpolster wurden miteinander kombiniert, bis die finale Mischung feststand. Auch Feinheiten wie die genaue Rundung der Armlehnen, die Farben und die Ausführung des Bezugs wurden gemeinsam abgestimmt. „Bei uns in Österreich haben wir immer wieder gehört: Die Sofas sind zu weich. Umso spannender war es, dass ich diesen Wunsch nicht nur weitergeben, sondern gemeinsam mit IKEA of Sweden direkt in die Entwicklung einbringen durfte“, erzählt Phillip Sehn. „Dass wir daraus ein Sofa gemacht haben, das jetzt exklusiv in Österreich erhältlich ist, macht es für mich zu etwas Besonderem.“

Geheimnis im Inneren: Neue 3D-Taschenfederkern-Pyramide

Das Ergebnis der gemeinsamen Entwicklung ist ein Modell, das festen und zugleich angenehmen Sitzkomfort bietet. Erreicht wird dies durch eine Innovation beim Innenleben, denn für die Sitzpolster wurde eine völlig neue 3D-Konstruktion entwickelt. Dabei bilden unterschiedlich hohe Taschenfedern eine pyramidenförmige Struktur, die für die gewünschte Wölbung und den festen Halt sorgt. Durch diesen Aufbau lässt sich der bisher notwendige Schaumstoffeinsatz deutlich verringern, ohne dass beim Komfort oder beim Lebenszyklus des Polsters Kompromisse eingegangen werden müssen.

©IKEA Exklusiv für Österreich entwickelt: Das neue IKEA-Sofa GÄLLTOFTA setzt auf eine feste 3D-Taschenfederkern-Pyramide, abnehmbare Waschbezüge und eine werkzeuglose Montage.

Praktische Details und zehn Jahre Garantie

Neben dem Sitzkomfort überzeugt das exklusive Modell durch durchdachte Alltagsfunktionen. Das Sofa verfügt über eine erhöhte Sitzfläche sowie erhöhte Beine, ist mit einem abnehmbaren und waschbaren Bezug ausgestattet und lässt sich ganz einfach ohne Werkzeug montieren. GÄLLTOFTA steht damit für zeitloses demokratisches Design mit österreichischer Perspektive. Das exklusiv bei IKEA in Österreich erhältliche Modell kommt zusätzlich mit einer Garantie von zehn Jahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 12:06 Uhr aktualisiert