Autofreier Tag: Warum Österreich EU-Meister im Bahnfahren ist

Der Europäische Autofreie Tag am 22. September stellt den öffentlichen Verkehr als echte Alternative zum Auto in den Fokus. Wie wichtig Bus und Bahn für die tägliche Mobilität sind, zeigen neue Zahlen der ÖBB.

Mit rund 12,7 Milliarden Personenkilometern im Jahr 2025 legten die Fahrgäste täglich im Schnitt 35 Millionen Kilometer auf der Schiene zurück. Das entspricht etwa 870 Erdumrundungen pro Tag. „In keinem anderen EU-Land werden pro Kopf so viele Kilometer mit der Bahn zurückgelegt wie in Österreich. Der Autofreie Tag ist eine gute Gelegenheit, sich das wieder bewusst zu machen und zu zeigen, welche wichtige Rolle Bus und Bahn für die Mobilität der Menschen in unserem Land spielen“, sagt ÖBB CEO Andreas Matthä.

Pro Jahr werden durch Öffi-Nutzung mehr als 4 Millionen Tonnen CO2 vermieden

Durch den Umstieg von Auto und Lkw auf Busse und Züge der ÖBB werden jährlich mehr als 4 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Auf einzelnen Strecken wird der Unterschied besonders deutlich: Wer in Österreich Zug fährt, verursacht pro Kilometer über 30 mal weniger CO2 als im Auto und mindestens 50 mal weniger als auf einem Kurzstreckenflug. Auch der Postbus schneidet deutlich besser ab als der Pkw: Er stößt pro Person etwa dreimal weniger CO2 aus.

Verkehr in Österreich als größter Energieverbraucher

Laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verbraucht kein Bereich im Land so viel Energie wie der Verkehr – nämlich rund ein Drittel des Gesamtbedarfs. Das Hauptproblem dabei: Fast 90 Prozent entfallen auf den Straßenverkehr, der wiederum zu 92 Prozent von Erdöl abhängig ist. Allein Autos und Lkw schlucken drei Viertel des gesamten Erdöls in Österreich. Die ÖBB setzen dem einen grünen Gegenentwurf entgegen: Sämtlicher Strom für ihre Züge und Bahnhöfe stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Da bereits 77 Prozent des Schienennetzes ausgebaut sind, fahren heute schon über 90 Prozent aller ÖBB-Personenzüge voll elektrisch.