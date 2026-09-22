11.000 Euro offen: Zahnarzt verweigerte Ex-Mitarbeiterin Bezahlung

Sechs Jahre lang arbeitete eine zahnärztliche Assistentin bei einem Linzer Zahnarzt. Nach ihrem Ausscheiden blieben 336 Plusstunden und damit rund 11.000 Euro offen. Erst eine angedrohte Klage brachte Bewegung in den Fall.

Insgesamt sechs Jahre lang arbeitete eine zahnärztliche Assistentin bei einem Zahnarzt in Linz. Als das Arbeitsverhältnis schließlich einvernehmlich beendet wurde, war die Sache für die Frau allerdings noch lange nicht erledigt: 336 Plusstunden waren noch offen. Ihr ehemaliger Arbeitgeber wollte die angesammelten Stunden zunächst nicht auszahlen. Für die Mitarbeiterin stand damit eine Summe von rund 11.000 Euro im Raum.

Streit um offene Stunden

Die Frau wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Der Fall landete schließlich vor Gericht, weil keine Einigung mit dem ehemaligen Arbeitgeber erzielt werden konnte. Noch bevor es zur ersten Verhandlung kam, änderte sich die Situation allerdings. „Noch vor der ersten Gerichtsverhandlung zahlte ihr ehemaliger Arbeitgeber dann doch die offenen 11.000 Euro“, berichtet die AK. Damit musste die ursprünglich geplante Gerichtsverhandlung letztlich nicht mehr stattfinden. Für die Arbeitnehmerin endete der jahrelange Einsatz damit zumindest finanziell mit einem positiven Ausgang.