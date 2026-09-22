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Symbolfoto von 5min.at: Zahnarzt kontrolliert die Zähne einer Patientin.
Zahnarzthelferin in Linz kämpft um die Auszahlung von 336 Plusstunden.
Linz
22/09/2026
336 Plusstunden

11.000 Euro offen: Zahnarzt verweigerte Ex-Mitarbeiterin Bezahlung

Sechs Jahre lang arbeitete eine zahnärztliche Assistentin bei einem Linzer Zahnarzt. Nach ihrem Ausscheiden blieben 336 Plusstunden und damit rund 11.000 Euro offen. Erst eine angedrohte Klage brachte Bewegung in den Fall.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Insgesamt sechs Jahre lang arbeitete eine zahnärztliche Assistentin bei einem Zahnarzt in Linz. Als das Arbeitsverhältnis schließlich einvernehmlich beendet wurde, war die Sache für die Frau allerdings noch lange nicht erledigt: 336 Plusstunden waren noch offen. Ihr ehemaliger Arbeitgeber wollte die angesammelten Stunden zunächst nicht auszahlen. Für die Mitarbeiterin stand damit eine Summe von rund 11.000 Euro im Raum.

Streit um offene Stunden

Die Frau wandte sich deshalb an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Der Fall landete schließlich vor Gericht, weil keine Einigung mit dem ehemaligen Arbeitgeber erzielt werden konnte. Noch bevor es zur ersten Verhandlung kam, änderte sich die Situation allerdings. „Noch vor der ersten Gerichtsverhandlung zahlte ihr ehemaliger Arbeitgeber dann doch die offenen 11.000 Euro“, berichtet die AK. Damit musste die ursprünglich geplante Gerichtsverhandlung letztlich nicht mehr stattfinden. Für die Arbeitnehmerin endete der jahrelange Einsatz damit zumindest finanziell mit einem positiven Ausgang.

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