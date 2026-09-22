Austrian Airlines bei „Oscars der Luftfahrtbranche“ mehrfach ausgezeichnet

Großer Triumph für Austrian Airlines bei den renommierten Skytrax World Airline Awards 2026: Unter insgesamt 325 Airlines schafft es die heimische Fluggesellschaft unter die Top 20.

Bei den renommierten Skytrax World Airline Awards 2026 durfte sich Austrian Airlines über gleich mehrere Spitzenplatzierungen freuen: Die österreichische Fluglinie sicherte sich die Titel „Best Cabin Crew in Europe“ sowie „Best Cabin Crew in Western Europe“ und erreichte in der Kategorie „Best Airline Staff in Europe“ den hervorragenden zweiten Platz. Das berichter das Magazin „Austrian Wings“ am Montag. Weltweit schaffte es das Kabinenpersonal als einzige europäische Airline unter die Top 20 (Platz 19). Die Prämierungen, die auf weltweiten Befragungen von Millionen Passagieren basieren, unterstreichen die hohe Servicequalität und gelebte Gastfreundschaft der Airline.

Eine der bedeutendsten Anerkennungen in der Luftfahrtbranche

Die Auszeichnungen gelten als eine der bedeutendsten Anerkennungen in der Luftfahrtbranche. Sie spiegeln die besondere Servicekultur wider, für die Austrian Airlines tagtäglich steht: Eine Kombination aus Herzlichkeit, Professionalität und der spürbaren österreichischen Gastfreundschaft. „Diese Auszeichnungen machen uns sehr stolz. Sie zeigen, dass unsere Gäste jene Herzlichkeit und Gastfreundschaft wahrnehmen, für die Austrian Airlines weltweit bekannt ist. Sie stehen sie für das Engagement vieler MitarbeiterInnen, die jeden Tag gemeinsam daran arbeiten, ein positives Reiseerlebnis zu schaffen“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Skytrax misst seit 1999 Kundenzufriedenheit – heuer stimmten Fluggäste aus über 100 Nationen über mehr als 325 Airlines ab

Oft als die „Oscars der Luftfahrtindustrie“ bezeichnet, stehen die World Airline Awards global für höchste Qualitätsstandards. Grundlage ist die weltweite Passagierbefragung von Skytrax, die seit 1999 die Kundenzufriedenheit misst. Bei der aktuellen Edition stimmten Fluggäste aus über 100 Nationen über mehr als 325 Airlines ab. Die Verleihung fand am 18. September 2026 in London statt. Dass Austrian Airlines hier glänzt, hat Tradition: Besonders beim Service, der Crew und dem Catering sichert sich die Airline seit Jahren Spitzenplätze. So ging der Titel „Best Airline Staff in Europe“ bereits achtmal nach Österreich.