Weniger Geld aufs Konto: Das kommt 2027 konkret auf Familien zu

Das Jahr 2027 bringt spürbare Einschnitte für Familien: Während manche Unterstützungen gleich bleiben, greifen Neuregelungen beim Familienbonus, den den Familienleistungen sowie der Finanzierung familienpolitischer Maßnahmen.

Dreifache Belastung für Familien: Neben dem erneuten Einfrieren zentraler Leistungen greift eine Neuregelung beim Familienbonus Plus, während zeitgleich die Mittel des Familienlastenausgleichsfonds spürbar gekürzt werden.

Dreifache Belastung für Familien: Neben dem erneuten Einfrieren zentraler Leistungen greift eine Neuregelung beim Familienbonus Plus, während zeitgleich die Mittel des Familienlastenausgleichsfonds spürbar gekürzt werden.

Das Doppelbudget der Bundesregierung für 2027 und 2028 bringt spürbare Folgen für viele Familienfinanzen mit sich. Neben gezielten Kürzungen wiegt vor allem die fehlende Wertsicherung schwer: Ohne Anpassung an die steigenden Preise verlieren die Familienleistungen schrittweise an Kaufkraft.

Steigende Ausgaben werden nicht durch höhere Familienleistungen ausgeglichen

Keine Inflationsanpassung bei Familienleistungen bis 2028: Damit friert die Bundesregierung Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld das dritte Jahr in Folge ein. Angesichts steigender Alltagskosten führt dies zu einem kontinuierlichen Kaufkraftverlust für alle Familien in Österreich. Besonders folgenschwer: Durch die verringerte Basis bei einer künftigen Valorisierung ab 2029 wirkt dieser Realwertverlust langfristig nach.

Änderungen beim Familienbonus ab dem vierten Geburtstag

Der Familienbonus Plus bleibt zwar erhalten, wird jedoch neu aufgeteilt: Während bis zum vierten Geburtstag des Kindes weiterhin ein Elternteil die vollen 2.000 Euro pro Jahr steuerlich geltend machen kann, greift danach eine verpflichtende Aufteilung. Sind beide Eltern anspruchsberechtigt, verfällt der Anspruch auf den vollen Betrag für eine Einzelperson. Ausgenommen sind Alleinerziehende. Das Nachsehen haben vor allem Alleinverdiener- und Mehrkindfamilien, deren steuerliche Entlastung dadurch geringer ausfallen kann.

Viele werden Auswirkungen erst 2028 spüren

Wann sich die Reduktion des Familienbonus auf das eigene Budget auswirkt, hängt vom gewählten Abwicklungsweg ab: Wird der Bonus direkt beim Arbeitgeber monatlich berücksichtigt, reduziert sich der Nettoverdienst bereits ab 1. Januar 2027. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die den Bonus erst im Nachhinein über die Arbeitnehmerveranlagung geltend machen, spüren die Anpassung hingegen erst ein Jahr später, also 2028.

Weniger Mittel für den Familienlastenausgleichfonds (FLAF)

Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) deckt zentrale Leistungen wie Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Schulbücher oder die Schülerfreifahrt ab. Durch eine geplante Senkung der Lohnnebenkosten stehen dem Fonds künftig deutlich weniger Mittel zur Verfügung: Die Einnahmen sollen von bisher rund sieben auf etwa fünf Milliarden Euro schrumpfen. Wie diese Finanzierungslücke geschlossen werden soll, ist bislang ungeklärt.

Was das für Familien bedeutet

Diese Kombination verschärft die finanzielle Lage vieler Familien spürbar. Da Familienleistungen bei steigenden Preisen nicht mitwachsen, verlieren sie schleichend an Wert. Zwar gewinnt der Familienbonus steuerlich an Gewicht, wird durch die neuen Verteilungsregeln jedoch deutlich komplizierter. Zudem stehen Teilzeitbeschäftigte vor zusätzlichen Einbußen, da verschiedene Budgetmaßnahmen die finanzielle Attraktivität reduzierter Arbeitsstunden gezielt verringern. Alle Infos zu diesem Thema gibt’s hier.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 14:34 Uhr aktualisiert