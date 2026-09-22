Bei der österreichweiten „Mission Aufräumen“ von McDonald’s Österreich ging es am Sonntag, 20. September 2026, dem Müll an den Kragen. Rund 70 Restaurants von Vorarlberg bis ins Burgenland packten gemeinsam an.

Das Ergebnis der Aktion von Mc Donald’s Österreich: Franchisenehmer, Teams, Gäste, Partner und freiwillige Helfer sammelten an nur einem Tag über zwei Tonnen Abfall, der im Anschluss sorgfältig getrennt und recycelt wurde. In diesem Jahr standen Familien besonders im Mittelpunkt: Eltern, Großeltern und Kinder packten gemeinsam an und befreiten Parkplätze, Straßenränder, Flussufer und Wiesen von Müll.

Aufgrund des hohen Interesses im Vorjahr wurde heuer vorab die passende Ausrüstung bereitgestellt

Weil schon in den letzten Jahren das Interesse von Familien groß war, stellte McDonald’s Österreich diesmal passende Ausrüstung und Infomaterial für Groß und Klein bereit. So konnten auch Kinder und Jugendliche, zusammen mit Familie, Schulfreunden oder Bekannten, aktiv mit anpacken. Die Aktion zeigte dem Nachwuchs hautnah, wie wichtig richtige Mülltrennung ist und wie viel man gemeinsam erreichen kann. Neben dem sauberen Ergebnis standen vor allem das Miteinander und das Gefühl, selbst etwas zu bewirken, im Vordergrund.

„Umweltbewusstsein beginnt für mich nicht bei großen Worten, sondern beim eigenen Tun. Bei der ‚Mission Aufräumen‘ erleben Kinder und Erwachsene unmittelbar, dass jeder Handgriff zählt und gemeinsames Anpacken etwas verändert. Besonders schön ist, dass dabei Familien, unsere Franchisenehmer:innen und Mitarbeiter:innen zusammen als Team mithelfen. Denn Verantwortung wird dann nachhaltig, wenn sie nicht abstrakt bleibt, sondern zu einer gemeinsamen Erfahrung wird und ganz selbstverständlich in den Alltag mitgenommen wird.“ Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin bei McDonald’s Österreich

Als Dankeschön gab’s ein Klassik Menü

Zum Dank für die tatkräftige Unterstützung lud McDonald’s Österreich alle Helfenden im Anschluss an die Müllsammelaktion auf ein Klassiker McMenü im jeweiligen Restaurant ein.