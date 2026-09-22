„Wer an die Macht will, muss vorbereitet sein“: Empörung über Treffen der FPÖ mit der AfD

Die beiden rechten Parteien AfD und FPÖ treffen sich heute Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Wien. Mit dabei ist dem Vernehmen nach auch Ulrich Siegmund, der erst kürzlich einen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt feierte.

Knapp zwei Wochen nach ihrem Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt reist eine Delegation der dortigen AfD-Landespartei am heutigen Dienstag zu Gesprächen mit der FPÖ nach Wien. Ein FPÖ-Sprecher bestätigte den Besuch auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA). Öffentliche Termine mit Medienvertretern seien jedoch nicht vorgesehen, hieß es weiter. Berichten zufolge gehört auch der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zur Delegation. Ihm werden gute Chancen eingeräumt, künftiger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zu werden.

„Wer an die Macht will, muss vorbereitet sein“

Mit dem Treffen mit der FPÖ setzt die AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt den Austausch fort, der Anfang des Jahres mit den österreichischen Partnern begonnen wurde. Das erklärte deren parlamentarischer Geschäftsführer Tobias Rausch gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“. Sein Argument: Wer an die Macht möchte, müsse vorbereitet sein. Gegenüber der „Magdeburger Volksstimme“ hob Rausch hervor, dass die FPÖ in einer Regierung Haltung bewiesen habe, von dieser Erfahrung könne seine Partei wertvolle Erkenntnisse mitnehmen.

Verhältnis zur FPÖ ist nicht ganz spannungsfrei

Dass Ulrich Siegmund eher dem gemäßigten Lager der AfD zugerechnet wird, erklären Beobachter vor allem mit seiner Taktik, im Wahlkampf inhaltlich vage zu bleiben. Das Verhältnis zur FPÖ ist dennoch nicht spannungsfrei. Das zeigte sich im ORF-Sommergespräch: FPÖ-Obmann Herbert Kickl reagierte sichtlich aufgebracht auf AfD-Parolen wie „60 Millionen sind genug“ und betonte, dass man auf europäischer Ebene in unterschiedlichen Bündnissen agiere (FPÖ bei „Patrioten für Europa“, AfD bei „Europa der Souveränen Nationen“). Den jüngsten Wahlsiegen der AfD in Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern rang Kickl jedoch Positives ab: In einer Mitteilung gratulierte er der Partei am Sonntagabend ausdrücklich und erklärte, die AfD habe sich nun als die führende konservative Kraft vor der CDU etabliert.

Seltenheim (SPÖ) kritisiert Treffen: „FPÖ rollt zum wiederholten Mal der rechtsextremen AfD den blauen Teppich aus“

Das Treffen der deutschen Delegation mit den Freiheitlichen in Wien stößt in der österreichischen Politik auf viel Unmut. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim etwa äußert scharfe Kritik: „Kickls Worte im ORF-‚Sommergespräch‘ sind Schall und Rauch. Die Kickl-FPÖ rollt zum wiederholten Mal der rechtsextremen AfD den blauen Teppich aus und packelt hinter verschlossenen Türen mit ihrer Schwesterpartei“, so Seltenheim, der sich fragt, was beim dubiosen Treffen wohl Thema sein wird: „Geht es um den Ausstieg aus dem Euro und den Bau von Atomkraftwerken, wie die AfD das fordert? Oder bespricht die Kickl-FPÖ die Produktion von Rüstungsgütern, um die Deportationsfantasien von Ulrich Siegmund voranzutreiben?“ Seltenheim bewertet die Zusammenarbeit der beiden Partien als Gefahr für Demokratie und Europa.

Hammer (Die Grünen): „FPÖ und AfD sind immer weniger zu unterscheiden“

Der Rechtsextremismus-Sprecher der Grünen, Lukas Hammer, kommentierte den Besuch des AfD-Politikers Ulrich Siegmund in Wien spöttisch. Wenn eine AfD-Delegation von der FPÖ lernen wolle, wie Regierungsarbeit funktioniere, zeige die Erfahrung vor allem eines: Auf welchem Weg man am schnellsten von der Regierungsbank auf die Anklagebank gelange. Hammer verwies dabei auf eine lange Reihe politischer Skandale – von Ex-Finanzminister Grasser über die Causa Hypo Kärnten bis hin zum Verkauf von Staatseigentum, Milliardenverlusten und strafrechtlichen Verurteilungen. Kritik übt Hammer auch an Siegmunds Aussagen zur sogenannten „Remigration“. Der AfD-Politiker hat Rüstungsproduktion mit künftigen „Remigrations- und Abschiebeoffensiven“ in Verbindung gebracht. „Wenn Rüstungsindustrie und Abschiebungen in einem Atemzug genannt werden, ist jede Grenze überschritten“, so Hammer.

Hanger (ÖVP): „Dass Siegmund mit offenen Armen von der FPÖ in Wien zu einem Austausch empfangen wird, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich“

Auch die ÖVP hält sich mit der Äußerung ihrer Empörung nicht zurück. “Die Verbrüderung der Kickl-FPÖ mit der rechtsextremen AfD spricht eine eindeutige Sprache. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat bekanntlich vor kurzem aus dem Nähkästchen geplaudert und zu verstehen gegeben, dass er seine ‘Remigrations’-Pläne unter Anwendung von Waffengewalt umsetzen will. Dass eben dieser Ulrich Siegmund mit offenen Armen von der AfD-Schwesterpartei FPÖ in Wien zu einem Austausch empfangen wird, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich”, betont der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger. Wie das Treffen ausgehen wird und was davon an die Öffentlichkeit belangt, bleibt abzuwarten.