Der Mittwoch in Österreich wird größtenteils sonnig

Viel Sonne und kaum Wind. Der Mittwoch startet kalt, in höheren Alpentälern stellenweise mit Frost. Tagsüber dominiert meist der Sonnenschein, lediglich von Niederösterreich bis in die Oststeiermark zeigen sich zeitweise Wolken.

Bei nachlassendem Wind scheint im Großteil des Landes den ganzen Tag die Sonne. Frühnebel bleibt die Ausnahme. Nur im Osten, von Niederösterreich bis in die östliche Steiermark, ziehen zeitweise Wolken durch. Nach einer kalten Früh mit Frost in manchen Alpentälern steigen die Temperaturen auf 14 bis 23 Grad.

Am wärmsten wird es im Westen

Die Höchstwerte von 23 Grad sind im Inntal am wahrscheinlichsten. In 2.000 Metern Höhe hingegen hat es nachmittags je nach Region 1 bis 13 Grad. Es weht nur noch schwacher bis mäßiger Wind.