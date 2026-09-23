Billa schafft 25-Prozent-Pickerl ab: So funktioniert der Rabatt jetzt

Wer bei Billa regelmäßig die 25-Prozent-Pickerl auf Produkte geklebt hat, muss sich umstellen. Die bekannten Sticker verschwinden. Der Rabatt bleibt zwar, an der Kassa funktioniert er künftig aber anders.

Für viele Billa-Kunden gehörte der Griff zum 25-Prozent-Pickerl vor dem Einkauf längst zur Routine: Sticker aus dem Flugblatt lösen, auf ein ausgewähltes Produkt kleben und an der Kassa weniger bezahlen. Genau dieses System hat die Supermarktkette nun geändert. Die Rabattaktion selbst wird nicht abgeschafft. Statt der aufklebbaren Markerl finden Kunden im aktuellen Flugblatt Gutscheine zum Abreißen. Diese werden nicht mehr auf die Ware geklebt, sondern beim Bezahlen direkt an der Kassa abgegeben. Erst im vergangenen Jahr feierte das Pickerl-System seinen Comeback, 5 Minuten hat damals berichtet: Rabattpickerl-Comeback: Änderungen sorgen für geteilte Meinungen.

Rabatt landet automatisch auf dem teuersten Produkt

Damit verändert sich ein entscheidender Punkt. Bisher konnten Kunden selbst bestimmen, auf welchem Artikel das Pickerl landet. Beim neuen System wird der Rabatt laut den vorliegenden Informationen automatisch auf das teuerste dafür berechtigte Produkt im Einkauf angewendet. Pro Einkauf können bis zu vier Gutschein-Markerl verwendet werden. Drei davon gelten für eine größere Auswahl an Produkten, ein weiterer Gutschein ist für eine bestimmte Marke vorgesehen. Der erste Einlöszeitraum des neuen Systems läuft von Donnerstag, 24. September, bis Mittwoch, 30. September 2026.

©5 Minuten Die Billa-Pickerl gehören der Vergangenheit an.

Wiederverwenden der Pickerl nicht mehr möglich

Hinter der Umstellung steckt auch eine Besonderheit des bisherigen Systems. Manche Kunden lösten die aufgeklebten Rabattsticker nach dem Einkauf wieder von Produkten und verwendeten sie erneut. Ein Billa-Sprecher bestätigte in einem Bericht der Krone, dass diese Mehrfachverwendung mit dem neuen System verhindert wird. Denn der Papiergutschein wird beim Bezahlen an der Kassa abgegeben und kann damit nicht ein zweites Mal eingesetzt werden.

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Nicht jeder Einkauf wird 25 Prozent günstiger

Auch beim neuen System gibt es Ausnahmen. Der Rabatt gilt beispielsweise nicht für Produkte der günstigen Eigenmarke „clever“, Wertkarten, Elektroartikel und preisgebundene Waren. Auch die Kombination mit bestimmten anderen Vergünstigungen ist ausgeschlossen. Dazu zählen unter anderem 1+1-Angebote, Extrem-Aktionen und Treueaktionen. Eine weitere Ausnahme betrifft die neuen „Immer-Clever-Preise“. Billa hat erst kürzlich angekündigt, bei rund 3.000 Artikeln dauerhaft ein Preisniveau anzustreben, das sich an Diskontern orientiert. Auf diese Produkte können die neuen 25-Prozent-Gutscheine ebenfalls nicht angewendet werden.