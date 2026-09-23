Klarna, Ratenkauf & Co.: Das ändert sich ab November in Österreich

Schnell online bestellen und erst Wochen später zahlen: Ab 20. November ändern sich in Österreich die Regeln für solche Käufe. Auch kleine und zinsfreie Finanzierungen werden stärker erfasst, mit Folgen für Kunden und Händler.

Ein paar Klicks, die Ware kommt sofort, bezahlt wird später. Modelle wie „Buy Now, Pay Later“, Ratenkäufe oder andere Zahlungsaufschübe gehören für viele beim Online-Shopping längst zum Alltag, ein bekanntes Beispiel ist Klarna. Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft 2026 ändert Österreich nun allerdings die rechtlichen Spielregeln. Am 20. November 2026 tritt das neue Verbraucherkreditgesetz in Kraft. Damit setzt Österreich eine EU-Richtlinie um und weitet den Schutz bei Verbraucherkrediten aus. Die bisherigen Regeln gelten grundsätzlich weiter für Verträge, die vor diesem Stichtag abgeschlossen wurden.

Auch kleine Finanzierungen werden erfasst

Eine wesentliche Änderung betrifft Finanzierungen, die bisher teilweise nicht unter die klassischen Verbraucherkreditregeln gefallen sind. Der Anwendungsbereich wird ausgeweitet, darunter fallen auch bestimmte zinsfreie Kredite und „Buy Now, Pay Later“-Modelle, wie sie beispielsweise beim Online-Einkauf angeboten werden. Für Konsumenten bedeutet das unter anderem: Bevor ein entsprechender Kreditvertrag zustande kommt, muss der Kreditgeber die Kreditwürdigkeit eingehend prüfen. Dabei soll festgestellt werden, ob der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen voraussichtlich nachkommen kann. Ziel ist laut Gesetz, „unverantwortliche Kreditvergaben und Überschuldung zu verhindern“. Damit kann eine Finanzierung, die beim Bezahlen bisher wie eine unkomplizierte zusätzliche Zahlungsoption wirkte, künftig mit einer genaueren Prüfung verbunden sein.

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Kauf auf Rechnung verschwindet nicht

Das bedeutet allerdings nicht, dass ab November jeder klassische Rechnungskauf automatisch einer umfassenden Kreditprüfung unterliegt. Das neue Gesetz sieht Ausnahmen für bestimmte Formen des Zahlungsaufschubs vor. Deshalb kommt es darauf an, wer den Zahlungsaufschub gewährt, wie lange die Zahlungsfrist läuft und ob dafür Zinsen oder andere Kosten verlangt werden. Für Kunden ist diese Unterscheidung wichtig: „Später bezahlen“ ist rechtlich nicht in jedem Fall dasselbe.

Mehr Informationen vor dem Abschluss

Auch bei den Informationen rund um einen Kredit werden die Vorgaben strenger. Kreditverträge müssen zahlreiche Angaben klar enthalten, darunter etwa Kreditart, Gesamtkreditbetrag, Laufzeit, Zinssatz und gegebenenfalls den effektiven Jahreszins sowie den insgesamt zu zahlenden Betrag. Auch bei der Zustimmung werden Grenzen gesetzt: Ein Kredit oder eine Nebenleistung darf beispielsweise nicht allein dadurch als akzeptiert gelten, dass eine Option bereits vorab angekreuzt wurde. Die Zustimmung des Verbrauchers muss eindeutig erfolgen.

Auch beim Rücktritt gibt es Änderungen

Neu geregelt wird außerdem das Rücktrittsrecht. Grundsätzlich können Verbraucher innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen von einem Kreditvertrag zurücktreten. Wann diese Frist beginnt, hängt unter anderem davon ab, wann die vorgeschriebenen Vertragsinformationen übermittelt wurden. Werden die gesetzlichen Vorgaben von Anbietern missachtet, sind auch Verwaltungsstrafen vorgesehen. Je nach Verstoß können Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro drohen.