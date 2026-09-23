Diese 18-monatige Sperre gilt jetzt beim Führerschein

Seit dem 1. September 2026 ist in Österreich eine neue Führerscheingesetz-Novelle in Kraft. Das Update verschärft vor allem die Strafen bei Betrug mit technischen Hilfsmitteln in Fahrprüfungen. Zudem verändern sich einige Fristen.

Im Zentrum der 23. Führerscheingesetz-Novelle steht die Verschärfung von Sanktionen bei Prüfungsbetrug unter Einsatz technischer Hilfsmittel.

Im Zentrum der 23. Führerscheingesetz-Novelle steht die Verschärfung von Sanktionen bei Prüfungsbetrug unter Einsatz technischer Hilfsmittel.

Mit September traten in Österreich geänderte Bestimmungen für den Führerscheinerwerb in Kraft. Die 23. Novelle des Führerscheingesetzes sieht unter anderem deutlich härtere Sanktionen bei technischem Prüfungsbetrug vor. Parallel dazu wurden Fristen bezüglich Wiederholungsprüfungen, Verlustbestätigungen sowie internationaler Führerscheine neu definiert.

Verdoppelung der Sperrfrist für Prüfungs-Schummler

Wesentliche Verschärfungen betreffen die theoretische Führerscheinprüfung. Die Verwendung technischer Hilfsmittel mit externer Unterstützung führt nun zu einer 18-monatigen Antrittssperre. Bis jetzt waren es lediglich 9 Monate. Darüber hinaus stellt die Novelle das Anbieten, Organisieren und Durchführen solcher Betrugssysteme unter Strafe, um gezielt gegen organisierte Betrugsnetzwerke vorzugehen.

Wiederholung der Prüfung allerdings jetzt früher möglich

Eine Erleichterung bringt die Novelle für regulär nicht bestandene Prüfungsteile: Die gesetzliche Sperrfrist für Wiederholungsprüfungen in Theorie und Praxis wurde von zwei Wochen auf zwölf Tage verkürzt. Ziel ist es, Kandidaten ohne Betrugsabsicht einen rascheren Zweitantritt zu ermöglichen.

Neue Fristen gelten auch für Führerscheindokumente

Zudem umfasst die Novelle Dokumenten- und Berechtigungsanpassungen: Die Gültigkeitsdauer behördlicher Verlustbestätigungen verdoppelt sich auf acht Wochen. Internationale Führerscheine gemäß dem Wiener Übereinkommen sind ab sofort drei Jahre gültig (Pariser und Genfer Abkommen: weiterhin ein Jahr). Schließlich erfordert der freiwillige Verzicht auf einzelne Lenkberechtigungen die Neuausstellung des Dokuments, während bei einem vollständigen Verzicht das Gesamtdokument abzugeben ist.

C/D-Klassen & ausländische Führerscheine

Inhaber der Führerscheinklassen C und D ab dem 60. Lebensjahr entfällt die bisherige Verkürzung der Gültigkeitsdauer auf zwei Jahre; es gilt nun standardmäßig das Fünf-Jahres-Intervall. Vor dem Stichtag ausgestellte Zweijahres-Befristungen laufen wie vorgesehen ab. Für Besitzer von Führerscheinen aus Nicht-EWR-Staaten schafft eine behördliche Übergangsbestätigung die Möglichkeit, während eines Umschreibungsverfahrens am Straßenverkehr teilzunehmen – innerhalb der weiterhin gültigen Sechs-Monats-Frist ab Wohnsitzbegründung.