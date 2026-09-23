Die Grünen schwärmen aus: Warum Leonore Gewessler jetzt an Haustüren klopfen wird

„Kein Spalten, kein Verwalten - wir sind die Alternative.“ Mit dieser Botschaft starten die Grünen in die Herbstkampagne 2026. Flächendeckend an den Haustüren des Landes wollen sie Flagge zeigen.

Im Wiener Marx-Palast haben die Grünen am gestrigen Dienstag, den 22. September 2026, den Startschuss für ihre fünfwöchige Haustür-Kampagne gegeben. Neben Bundessprecherin Leonore Gewessler, ihren Stellvertretern Stefan Kaineder und Alma Zadić sowie der Parteispitze versammelten sich zahlreiche Abgeordnete und Aktivisten. Für viele ging es direkt im Anschluss ans Werk: Sie schwärmten zum Bürgergespräch in den dritten Wiener Gemeindebezirk aus.

„Die Regierung verwaltet den Niedergang, und die FPÖ muss nur zuschauen, bis sie damit fertig ist. Die SPÖ stimmt sich in den Bundesländern schon auf den nächsten blauen Landeshauptmann ein und hakt sich bereitwillig als Vize unter. Und für die ÖVP ist die einzige relevante Frage: Wer darf nach der nächsten Wahl dem Kickl den Schlüssel zum Kanzleramt übergeben?“ Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen

Konzept: Gerechtere Gesellschaft, Vermögensumverteilung, verlässliche Energieversorgung

Gewessler betont die Dringlichkeit der Grünen in der aktuellen Situation und verweist darauf, dass die Menschen eine Politik erwarten, die den Alltag spürbar erleichtert. Ihr zufolge vertritt die Partei ein klares Konzept für eine gerechtere Gesellschaft und tritt als einzige Kraft dafür ein. Inhaltlich setzen die Grünen dabei auf eine Vermögensumverteilung durch die Besteuerung von Miliardenerbschaften sowie auf eine verlässliche Energieversorgung aus heimischem Strom. Zudem hat der Schutz von Frauen vor Gewalt für sie oberste Priorität.

Kein „gesellschaftliches Auseinanderdriften“

Die Grünen wollen dem „gesellschaftlichen Auseinanderdriften“ das direkte Gespräch entgegenstellen, um Vereinsamung entgegenzuwirken und das gegenseitige Verständnis zu stärken. Demnach lebe Demokratie vom Austausch im Alltag, etwa bei Vereinsfesten, in Schulen oder im öffentlichen Nahverkehr. Dazu tourt die grüne Parteichefin mit Aktivistinnen und Aktivisten durch ganz Österreich, um vor Ort Präsenz zu zeigen, darunter mit bevorstehenden Auftritten in Innsbruck und Linz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 11:01 Uhr aktualisiert