Mündliche Einigung! ÖFB-Star David Alaba vor Unterschrift bei Kult-Verein

Überraschender Transfer für David Alaba kurz vor Abschluss: Seit Monaten wurde über seine Zukunft spekuliert – nun steht David Alaba laut Transfer-Insider Fabrizio Romano vor einem Wechsel nach Italien.

David Alaba stehe nach seiner Zeit bei Real Madrid laut Berichten kurz vor einem Engagement bei Udinese Calcio.

David Alaba stehe nach seiner Zeit bei Real Madrid laut Berichten kurz vor einem Engagement bei Udinese Calcio.

Seit Monaten brodelte die Gerüchteküche, wohin es David Alaba nach seinem Abgang von Real Madrid zieht – jetzt scheint der Wiener wohl fündig geworden zu sein. Wie Journalist Fabrizio Romano am Mittwoch berichtet, stehe der 117-fache österreichische Nationalspieler vor einer Unterschrift bei Udinese Calcio.

„Eine Traumverpflichtung“

Laut Romano sollen die Formalitäten bereits mündlich fixiert worden sein. Eine tatsächliche Unterschrift, Medizincheck und Co. stehen damit für den Ex-Madrilenen noch an. „Eine Traumverpflichtung für den italienischen Klub“, ergänzt Fabrizio Romano auf der Plattform X.

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Udinese have reached a verbal agreement with David Alaba! Austrian star, a dream signing for the Italian club with a verbal agreement in place with former Real Madrid defender. Formal steps needed ahead of the here we go. https://t.co/g7hNVSxYx4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Messi-Gerüchte und Wüsten-Deal

Seit Juli war der ÖFB-Star nach fünf Jahren in Spanien vereinslos. Alaba, der noch einen Marktwert von rund drei Millionen Euro besitzt, war damals in seiner Blütezeit und erreichte seinen höchsten Marktwert von knapp 65 Millionen Euro beim FC Bayern München. Zuletzt gab es Gerüchte um ihn, ob er zu Lionel Messis Inter Miami oder gar in die Wüste nach Katar wechselt.